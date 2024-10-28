В Китае начали строить завод летающих автомобилей

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База летающих автомобилей будет выпускать воздушные модули для новых китайских авто
База летающих автомобилей будет выпускать воздушные модули для новых китайских авто Фото:

В Гуанчжоу (Китай) началось строительство первой в мире интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей. Она будет выпускать воздушные модули для новых китайских авто — «сухопутных авианосцев», сообщили в китайских СМИ.

«Производственная база, построенная по заказу компании Xpeng Aeroht, являющейся дочерним предприятием Xpeng по производству летающих автомобилей, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей», — сообщили «Синьхуа новости». Завод будет занимать 180 тысяч квадратных метров, его мощность составит 10 тысяч единиц в год. Он будет создавать воздушные модули для Land Aircraft Carrier, «сухопутных авианосцев».

Ранее компания Xpeng Aeroht представила новую модель авто, которая уже совершила свой первый полет. Предпродажа стартует в конце 2024 года. 

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В Гуанчжоу (Китай) началось строительство первой в мире интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей. Она будет выпускать воздушные модули для новых китайских авто — «сухопутных авианосцев», сообщили в китайских СМИ. «Производственная база, построенная по заказу компании Xpeng Aeroht, являющейся дочерним предприятием Xpeng по производству летающих автомобилей, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей», — сообщили «Синьхуа новости». Завод будет занимать 180 тысяч квадратных метров, его мощность составит 10 тысяч единиц в год. Он будет создавать воздушные модули для Land Aircraft Carrier, «сухопутных авианосцев». Ранее компания Xpeng Aeroht представила новую модель авто, которая уже совершила свой первый полет. Предпродажа стартует в конце 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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