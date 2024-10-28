Ученые назвали неожиданное явление, которое может спровоцировать рак

Ученый Павлов: вспышки сверхновых звезд повышают риск рака, патологий и мутаций
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Вспышки сверхновых выбрасывают частицы высокой энергии, которые могут спровоцировать появление радиоизотопов на Земле
Вспышки сверхновых выбрасывают частицы высокой энергии, которые могут спровоцировать появление радиоизотопов на Земле Фото:

Вспышки сверхновых звезд могут спровоцировать у человека рак, патологию или мутацию. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории масс-спектрометрии Физико-технического института им А.Ф. Иоффе Анатолий Павлов. 

По словам исследователей, частицы высокой энергии, выброшенные при вспышках сверхновых и проникшие сквозь атмосферу Земли, могут поспособствовать образованию радиоизотопа углерода С-14, который легко накапливается в человеческом организме.

«К примеру, если радионуклид встраивается в молекулы ДНК, то при своем распаде он может нарушать структуру генетических молекул. Это может спровоцировать неправильное развитие клеток. Такие ошибки могут стать причиной онкологии, наследственных патологий или мутаций», — рассказал Анатолий Павлов в беседе с «Известиями». Несмотря на долгий период полураспада С-14 (более пяти с половиной тысяч лет), резкое его увеличение в организме человека, может привести к негативным последствиям, отметил исследователь. 

На данный момент одна из ближайших к Земле сверхновых принадлежит к типу SN 2023ixf и расположена в галактике Мессье 101. Расстояние от этой звезды до Земли — 21 миллион световых лет. По космическим меркам это считается близким расстоянием.

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Вспышки сверхновых звезд могут спровоцировать у человека рак, патологию или мутацию. Об этом сообщил старший научный сотрудник лаборатории масс-спектрометрии Физико-технического института им А.Ф. Иоффе Анатолий Павлов.  По словам исследователей, частицы высокой энергии, выброшенные при вспышках сверхновых и проникшие сквозь атмосферу Земли, могут поспособствовать образованию радиоизотопа углерода С-14, который легко накапливается в человеческом организме. «К примеру, если радионуклид встраивается в молекулы ДНК, то при своем распаде он может нарушать структуру генетических молекул. Это может спровоцировать неправильное развитие клеток. Такие ошибки могут стать причиной онкологии, наследственных патологий или мутаций», — рассказал Анатолий Павлов в беседе с «Известиями». Несмотря на долгий период полураспада С-14 (более пяти с половиной тысяч лет), резкое его увеличение в организме человека, может привести к негативным последствиям, отметил исследователь.  На данный момент одна из ближайших к Земле сверхновых принадлежит к типу SN 2023ixf и расположена в галактике Мессье 101. Расстояние от этой звезды до Земли — 21 миллион световых лет. По космическим меркам это считается близким расстоянием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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