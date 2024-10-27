27 октября 2024

На оживленном перекрестке Кургана в лобовую столкнулись две машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане две легковушки врезались на перекрестке Куйбышева - Ленина
В Кургане две легковушки врезались на перекрестке Куйбышева - Ленина Фото:

В Кургане на перекрестке Куйбышева — Ленина произошло лобовое столкновение между двумя легковыми автомобилями. О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях.

«ДТП на перекрестке Куйбышева —Ленина», — говорится в посте с видео аварии, опубликованном очевидцем в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Один из участников ДТП стала машина такси.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городской отдел ГИБДД. Информация дополнится после получения комментария ведомства.  В пресс-службе сервиса «Максим» агентству сообщили, что в ДТП водитель и пассажир не пострадали.

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В Кургане на перекрестке Куйбышева — Ленина произошло лобовое столкновение между двумя легковыми автомобилями. О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях. «ДТП на перекрестке Куйбышева —Ленина», — говорится в посте с видео аварии, опубликованном очевидцем в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Один из участников ДТП стала машина такси. Корреспондент URA.RU направил запрос в городской отдел ГИБДД. Информация дополнится после получения комментария ведомства.  В пресс-службе сервиса «Максим» агентству сообщили, что в ДТП водитель и пассажир не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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