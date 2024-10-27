В Кургане две легковушки врезались на перекрестке Куйбышева - Ленина
В Кургане на перекрестке Куйбышева — Ленина произошло лобовое столкновение между двумя легковыми автомобилями. О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях.
«ДТП на перекрестке Куйбышева —Ленина», — говорится в посте с видео аварии, опубликованном очевидцем в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». Один из участников ДТП стала машина такси.
Корреспондент URA.RU направил запрос в городской отдел ГИБДД. Информация дополнится после получения комментария ведомства. В пресс-службе сервиса «Максим» агентству сообщили, что в ДТП водитель и пассажир не пострадали.
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