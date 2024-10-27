Жители «Паркового» в Челябинске полтора часа стоят в пробке у узкого моста

28 октября 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Жители новых микрорайонов встают в пробкуу узкого моста (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске пожаловались на полуторачасовые пробки у узкого моста, в которые они попадают в часы пик. Как рассказал URA.RU Вячеслав Р., дорогу можно частично разгрузить, открыв железнодорожный переезд. «Под мостом через железнодорожные пути по дороге Профессора Благих в районе „Челябэнерго“ раньше был открыт переезд со шлагбаумами. Поезда здесь курсируют нечасто, но после сдачи моста он стал недоступен. Микрорайон „Парковый“ быстро развивается, теперь поездка несчастных нескольких километров до работы и обратно в час пик вместо 10-15 минут занимает до полутора часов», — рассказал URA.RU местный житель. Жители предлагают вновь открыть проезд через железнодорожные пути для того, чтобы разгрузить узкий мостик. По мнению Вячеслава, туда можно было бы направить большегрузный транспорт. В комитете дорожного хозяйства Челябинска отметили, что реконструкция путепровода уже запланирована. «В настоящее время заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции путепровода через железнодорожные пути по улице Шагольской. Сроки реализации могут быть определены только после получения положительного заключения Государственной экспертизы и при условии выделения необходимого объема целевых бюджетных средств», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске пожаловались на полуторачасовые пробки у узкого моста, в которые они попадают в часы пик. Как рассказал URA.RU Вячеслав Р., дорогу можно частично разгрузить, открыв железнодорожный переезд. «Под мостом через железнодорожные пути по дороге Профессора Благих в районе „Челябэнерго“ раньше был открыт переезд со шлагбаумами. Поезда здесь курсируют нечасто, но после сдачи моста он стал недоступен. Микрорайон „Парковый“ быстро развивается, теперь поездка несчастных нескольких километров до работы и обратно в час пик вместо 10-15 минут занимает до полутора часов», — рассказал URA.RU местный житель. Жители предлагают вновь открыть проезд через железнодорожные пути для того, чтобы разгрузить узкий мостик. По мнению Вячеслава, туда можно было бы направить большегрузный транспорт. В комитете дорожного хозяйства Челябинска отметили, что реконструкция путепровода уже запланирована. «В настоящее время заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции путепровода через железнодорожные пути по улице Шагольской. Сроки реализации могут быть определены только после получения положительного заключения Государственной экспертизы и при условии выделения необходимого объема целевых бюджетных средств», — уточнили в пресс-службе ведомства.