27 октября 2024

Жители «Паркового» в Челябинске полтора часа стоят в пробке у узкого моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители новых микрорайонов встают в пробкуу узкого моста (фото из архива) Фото:

Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске пожаловались на полуторачасовые пробки у узкого моста, в которые они попадают в часы пик. Как рассказал URA.RU Вячеслав Р., дорогу можно частично разгрузить, открыв железнодорожный переезд.

«Под мостом через железнодорожные пути по дороге Профессора Благих в районе „Челябэнерго“ раньше был открыт переезд со шлагбаумами. Поезда здесь курсируют нечасто, но после сдачи моста он стал недоступен. Микрорайон „Парковый“ быстро развивается, теперь поездка несчастных нескольких километров до работы и обратно в час пик вместо 10-15 минут занимает до полутора часов», — рассказал URA.RU местный житель.

Жители предлагают вновь открыть проезд через железнодорожные пути для того, чтобы разгрузить узкий мостик. По мнению Вячеслава, туда можно было бы направить большегрузный транспорт. В комитете дорожного хозяйства Челябинска отметили, что реконструкция путепровода уже запланирована.

«В настоящее время заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции путепровода через железнодорожные пути по улице Шагольской. Сроки реализации могут быть определены только после получения положительного заключения Государственной экспертизы и при условии выделения необходимого объема целевых бюджетных средств», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Жители микрорайона «Парковый» в Челябинске пожаловались на полуторачасовые пробки у узкого моста, в которые они попадают в часы пик. Как рассказал URA.RU Вячеслав Р., дорогу можно частично разгрузить, открыв железнодорожный переезд. «Под мостом через железнодорожные пути по дороге Профессора Благих в районе „Челябэнерго“ раньше был открыт переезд со шлагбаумами. Поезда здесь курсируют нечасто, но после сдачи моста он стал недоступен. Микрорайон „Парковый“ быстро развивается, теперь поездка несчастных нескольких километров до работы и обратно в час пик вместо 10-15 минут занимает до полутора часов», — рассказал URA.RU местный житель. Жители предлагают вновь открыть проезд через железнодорожные пути для того, чтобы разгрузить узкий мостик. По мнению Вячеслава, туда можно было бы направить большегрузный транспорт. В комитете дорожного хозяйства Челябинска отметили, что реконструкция путепровода уже запланирована. «В настоящее время заключен контракт на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции путепровода через железнодорожные пути по улице Шагольской. Сроки реализации могут быть определены только после получения положительного заключения Государственной экспертизы и при условии выделения необходимого объема целевых бюджетных средств», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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