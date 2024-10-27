27 октября 2024

«Прием был очень громкий»: Лазарев после концерта в Челябинске был впечатлен фанатами

Певец Сергей Лазарев: Челябинск — совершенно не суровый город
© Служба новостей «URA.RU»
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Лазарев закончит свой тур в 2025 году
Лазарев закончит свой тур в 2025 году Фото:

В Челябинске 27 октября прошел концерт певца Сергея Лазарева. В своих соцсетях артист поблагодарил челябинцев за теплый и «громкий» прием.

«Челябинск, большое спасибо за концерт, все было прекрасно, замечательно. Совершенно не суровый город, прием был очень громкий, очень теплый», — заявил Лазарев у себя на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Также артист рассказал, что летит в Москву, а затем в этот же день отправляется в Пермь со своей концертной программой «Я не боюсь!». В соцсети Лазарев поделился отрывком выступления. На кадрах заметно, что его шоу наполнено танцевальными постановками, ярким светом и спецэффектами.

Как сообщается на официальном сайте Сергея Лазарева: в Перми, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Омске, Барнауле и еще нескольких городах РФ все билеты на концерт проданы. Тур Лазарева закончится в Кирове 12 марта.

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В Челябинске 27 октября прошел концерт певца Сергея Лазарева. В своих соцсетях артист поблагодарил челябинцев за теплый и «громкий» прием. «Челябинск, большое спасибо за концерт, все было прекрасно, замечательно. Совершенно не суровый город, прием был очень громкий, очень теплый», — заявил Лазарев у себя на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также артист рассказал, что летит в Москву, а затем в этот же день отправляется в Пермь со своей концертной программой «Я не боюсь!». В соцсети Лазарев поделился отрывком выступления. На кадрах заметно, что его шоу наполнено танцевальными постановками, ярким светом и спецэффектами. Как сообщается на официальном сайте Сергея Лазарева: в Перми, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Омске, Барнауле и еще нескольких городах РФ все билеты на концерт проданы. Тур Лазарева закончится в Кирове 12 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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