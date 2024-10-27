«Прием был очень громкий»: Лазарев после концерта в Челябинске был впечатлен фанатами

В Челябинске 27 октября прошел концерт певца Сергея Лазарева. В своих соцсетях артист поблагодарил челябинцев за теплый и «громкий» прием.
«Челябинск, большое спасибо за концерт, все было прекрасно, замечательно. Совершенно не суровый город, прием был очень громкий, очень теплый», — заявил Лазарев у себя на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Также артист рассказал, что летит в Москву, а затем в этот же день отправляется в Пермь со своей концертной программой «Я не боюсь!». В соцсети Лазарев поделился отрывком выступления. На кадрах заметно, что его шоу наполнено танцевальными постановками, ярким светом и спецэффектами.
Как сообщается на официальном сайте Сергея Лазарева: в Перми, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Омске, Барнауле и еще нескольких городах РФ все билеты на концерт проданы. Тур Лазарева закончится в Кирове 12 марта.
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