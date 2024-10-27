27 октября 2024

Свердловский суд рассмотрит дело о краже 19 млн рублей у актрисы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нанес ущерб на сумму свыше 20,8 млн рублей Фото:

В Свердловской области будут судить телефонного мошенника, который выманил у актрисы из Москвы более 19 млн рублей. Работал уроженец Архангельска вместе с подельниками: они звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками банков, и под предлогами возбуждения уголовных дел выманивали доступ к картам, сообщает региональная прокуратура.

«Обвиняемый, выполняя свою роль в преступных деяниях, получая от неустановленного лица банковские карты, на которые поступали похищенные у граждан денежные средства, осуществлял их снятие в различных банкоматах Екатеринбурга и Тюмени, оставлял себе определенный руководителем группы процент, а основную сумму перечислял по реквизитам иным участникам преступной группы. В результате указанных незаконных действий у жителя Свердловской области в августе 2023 года было похищено свыше 1,5 млн рублей, у жительницы Москвы — актрисы — в сентябре 2023 года свыше 19,3 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину обвиняют в особо крупной краже с банковского счета и мошенничестве. Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд.

Ранее в Екатеринбурге профессор одного из вузов стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками спецслужб. В результате мужчина лишился 11,9 млн рублей.

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В Свердловской области будут судить телефонного мошенника, который выманил у актрисы из Москвы более 19 млн рублей. Работал уроженец Архангельска вместе с подельниками: они звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками банков, и под предлогами возбуждения уголовных дел выманивали доступ к картам, сообщает региональная прокуратура. «Обвиняемый, выполняя свою роль в преступных деяниях, получая от неустановленного лица банковские карты, на которые поступали похищенные у граждан денежные средства, осуществлял их снятие в различных банкоматах Екатеринбурга и Тюмени, оставлял себе определенный руководителем группы процент, а основную сумму перечислял по реквизитам иным участникам преступной группы. В результате указанных незаконных действий у жителя Свердловской области в августе 2023 года было похищено свыше 1,5 млн рублей, у жительницы Москвы — актрисы — в сентябре 2023 года свыше 19,3 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчину обвиняют в особо крупной краже с банковского счета и мошенничестве. Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд. Ранее в Екатеринбурге профессор одного из вузов стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками спецслужб. В результате мужчина лишился 11,9 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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