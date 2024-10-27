Челябинские аграрии набрали кредитов на 9,8 миллиардов рублей

Сельхозпроизводители Челябинской области за восемь месяцев набрали кредитов в банках на 9,8 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе челябинского отделения Банка России, также аграрии пользовались мерами господдержки.
«За восемь месяцев сельхозпроизводителям региона банки выдали кредиты на сумму 9,8 млрд рублей. Кроме этого, местные аграрии пользовались мерами государственной поддержки, в том числе региональными субсидиями на развитие молочного и мясного животноводства», — пояснили в Банке России.
Рост сельхозпроизводства в УрФО коснулся молока и мяса, что экономисты финрегулятора связали с реализацией крупных инвестиционных проектов. В Челябинской области модернизация агрокомплексов способствовала увеличению объемов производства мяса птицы и яиц.
Согласно данным опроса Банка России, местные птицефабрики намерены продолжать наращивать выпуск продукции. При этом наблюдаются трудности с поиском поставщиков сырья и комплектующих. Сохранился и дефицит кадров.
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