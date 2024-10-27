В Тюмени поменяли названия автобусных остановок

В Тюмени появились остановки «Центр самбо «Победа»
В Тюмени изменили название остановок, которые ранее именовались «ул. Одесская». Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«Наименование существующих автобусных остановок „ул. Одесская“ изменено на „Центр самбо ‚Победа‘“. Изменения применены для маршрутов в прямом и обратном направлениях», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появились новые остановки. В садовом обществе «Звенящие кедры» обустроили 10 мест для посадки и высадки из общественного транспорта.
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