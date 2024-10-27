27 октября 2024

В Тюмени поменяли названия автобусных остановок

В Тюмени остановки «улица Одесская» поменяли название на «Центр самбо «Победа»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени появились остановки «Центр самбо «Победа»
В Тюмени появились остановки «Центр самбо «Победа» Фото:

В Тюмени изменили название остановок, которые ранее именовались «ул. Одесская». Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Наименование существующих автобусных остановок „ул. Одесская“ изменено на „Центр самбо ‚Победа‘“. Изменения применены для маршрутов в прямом и обратном направлениях», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появились новые остановки. В садовом обществе «Звенящие кедры» обустроили 10 мест для посадки и высадки из общественного транспорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени изменили название остановок, которые ранее именовались «ул. Одесская». Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Наименование существующих автобусных остановок „ул. Одесская“ изменено на „Центр самбо ‚Победа‘“. Изменения применены для маршрутов в прямом и обратном направлениях», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени появились новые остановки. В садовом обществе «Звенящие кедры» обустроили 10 мест для посадки и высадки из общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...