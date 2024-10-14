14 октября 2024

В Тюменском микрорайоне появились новые остановки

В районе «Звенящие кедры» в Тюмени добавили 10 новых остановок транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые остановки появились в тюменском коттеджном поселке
Новые остановки появились в тюменском коттеджном поселке Фото:

В Тюменском коттеджном поселке определили новые 10 мест для остановки общественного транспорта. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба городской мэрии.  

«В Калининском округе появилось десять новых остановок. Все они расположены в садовом обществе „Звенящие кедры“», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что остановки расположены попарно: при движении из центра города и в обратном направлении. Теперь транспорт будет останавливаться в следующих точках:

  • - на подъездной дороге к с/о «Звенящие кедры» — «улица Зеленая»;
  • - на подъездной дороге к с/о «Звенящие кедры» — «улица Ривьера-2»;
  • - в районе перекрестка улиц Центральной и Весенней в с/о «Звенящие кедры» — «улица Майская»;
  • - в районе перекрестка улиц Центральной и Светлой в с/о «Звенящие кедры» — «улица Светлая»;
  • - в районе перекрестка улиц Центральной и Солнечной в с/о «Звенящие кедры» — «с/о „Звенящие кедры“».

Какие именно маршруты будут проходить через эти остановки, не уточняется. Ранее URA.RU рассказало, что на некоторых городских маршрутах количество транспорта сократится

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В Тюменском коттеджном поселке определили новые 10 мест для остановки общественного транспорта. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба городской мэрии.   «В Калининском округе появилось десять новых остановок. Все они расположены в садовом обществе „Звенящие кедры“», — говорится в сообщении.  Отмечается, что остановки расположены попарно: при движении из центра города и в обратном направлении. Теперь транспорт будет останавливаться в следующих точках: Какие именно маршруты будут проходить через эти остановки, не уточняется. Ранее URA.RU рассказало, что на некоторых городских маршрутах количество транспорта сократится. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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