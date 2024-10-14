В Тюменском микрорайоне появились новые остановки

В Тюменском коттеджном поселке определили новые 10 мест для остановки общественного транспорта. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба городской мэрии.
«В Калининском округе появилось десять новых остановок. Все они расположены в садовом обществе „Звенящие кедры“», — говорится в сообщении.
Отмечается, что остановки расположены попарно: при движении из центра города и в обратном направлении. Теперь транспорт будет останавливаться в следующих точках:
- - на подъездной дороге к с/о «Звенящие кедры» — «улица Зеленая»;
- - на подъездной дороге к с/о «Звенящие кедры» — «улица Ривьера-2»;
- - в районе перекрестка улиц Центральной и Весенней в с/о «Звенящие кедры» — «улица Майская»;
- - в районе перекрестка улиц Центральной и Светлой в с/о «Звенящие кедры» — «улица Светлая»;
- - в районе перекрестка улиц Центральной и Солнечной в с/о «Звенящие кедры» — «с/о „Звенящие кедры“».
Какие именно маршруты будут проходить через эти остановки, не уточняется. Ранее URA.RU рассказало, что на некоторых городских маршрутах количество транспорта сократится.
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