27 октября 2024

В Свердловской области стало меньше коррупционеров

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным ведомства, коррупционных преступлений стало меньше Фото:

За последние девять месяцев в Свердловской области снизился уровень коррупции. Первыми итогами года с URA.RU делится областная прокуратура.

«Число преступлений коррупционной направленности снизилось на 38,7%. Экономической направленности — снизилось на 2,8%», — говорится в отчете.

Такую же тенденцию отмечал директор областного департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев. По его словам, за последние годы количество госслужащих, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, уменьшилось в разы.

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За последние девять месяцев в Свердловской области снизился уровень коррупции. Первыми итогами года с URA.RU делится областная прокуратура. «Число преступлений коррупционной направленности снизилось на 38,7%. Экономической направленности — снизилось на 2,8%», — говорится в отчете. Такую же тенденцию отмечал директор областного департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев. По его словам, за последние годы количество госслужащих, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, уменьшилось в разы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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