В Свердловской области стало меньше коррупционеров

28 октября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

По данным ведомства, коррупционных преступлений стало меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За последние девять месяцев в Свердловской области снизился уровень коррупции. Первыми итогами года с URA.RU делится областная прокуратура. «Число преступлений коррупционной направленности снизилось на 38,7%. Экономической направленности — снизилось на 2,8%», — говорится в отчете. Такую же тенденцию отмечал директор областного департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев. По его словам, за последние годы количество госслужащих, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, уменьшилось в разы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние девять месяцев в Свердловской области снизился уровень коррупции. Первыми итогами года с URA.RU делится областная прокуратура. «Число преступлений коррупционной направленности снизилось на 38,7%. Экономической направленности — снизилось на 2,8%», — говорится в отчете. Такую же тенденцию отмечал директор областного департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев. По его словам, за последние годы количество госслужащих, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, уменьшилось в разы.