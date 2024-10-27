В Свердловской области стало меньше коррупционеров

По данным ведомства, коррупционных преступлений стало меньше
За последние девять месяцев в Свердловской области снизился уровень коррупции. Первыми итогами года с URA.RU делится областная прокуратура.
«Число преступлений коррупционной направленности снизилось на 38,7%. Экономической направленности — снизилось на 2,8%», — говорится в отчете.
Такую же тенденцию отмечал директор областного департамента противодействия коррупции Ильхам Ширалиев. По его словам, за последние годы количество госслужащих, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, уменьшилось в разы.
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