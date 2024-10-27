27 октября 2024

В свердловскую полицию нагрянула проверка из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, мвд, полиция, мвд рф, полицейский
Возможно, после проверки кому-то из полицейских срежут новогодние премии Фото:

Сотрудники центрального аппарата МВД РФ нагрянули с инспекторской проверкой в свердловскую полицию. Об этом сообщили два источника URA.RU и объяснили, что ревизия может быть по двум поводам.

По одним данным, инспекция пройдет в главке свердловского МВД и в УМВД в Екатеринбурге. По другим — только в городском управлении. «Проверка связана с масштабным кадровым кризисом, который уже давно сформировался в полиции региона», — сказал один собеседник агентства. По данным второго, проверка имеет другую цель — контроль начисления премий к Новому году. «Такие проверки проводятся часто и не случайно перед Новым годом. Задача инспекторов — срезать премии, которые могли бы быть начислены личному составу», — считает инсайдер.

В последний раз аналогичная проверка была в конце июля. Тогда внимания москвичей удостоились региональный главк, екатеринбургское управление и районные отделы. Как сообщало URA.RU, проверяющие изучили работу оперативно-розыскной части службы безопасности, участковых, дознания и управления по вопросам миграции. В пресс-службу МВД РФ направлен запрос с просьбой прокомментировать цель грядущей проверки. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Сотрудники центрального аппарата МВД РФ нагрянули с инспекторской проверкой в свердловскую полицию. Об этом сообщили два источника URA.RU и объяснили, что ревизия может быть по двум поводам. По одним данным, инспекция пройдет в главке свердловского МВД и в УМВД в Екатеринбурге. По другим — только в городском управлении. «Проверка связана с масштабным кадровым кризисом, который уже давно сформировался в полиции региона», — сказал один собеседник агентства. По данным второго, проверка имеет другую цель — контроль начисления премий к Новому году. «Такие проверки проводятся часто и не случайно перед Новым годом. Задача инспекторов — срезать премии, которые могли бы быть начислены личному составу», — считает инсайдер. В последний раз аналогичная проверка была в конце июля. Тогда внимания москвичей удостоились региональный главк, екатеринбургское управление и районные отделы. Как сообщало URA.RU, проверяющие изучили работу оперативно-розыскной части службы безопасности, участковых, дознания и управления по вопросам миграции. В пресс-службу МВД РФ направлен запрос с просьбой прокомментировать цель грядущей проверки. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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