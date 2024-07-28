В свердловскую полицию нагрянула большая проверка из Москвы

29 июля 2024 в 08:29 Размер текста - 17 +

Ревизия затронет едва ли не все подразделения ГУ МВД по Свердловской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудники центрального аппарата МВД РФ начинают проверку в свердловской полиции. Ожидается, что ревизия будет масштабной: москвичи планируют проверять как региональное ГУ МВД, так и екатеринбургское управление и районные отделы. Об этом URA.RU сообщили источники. «Будут проверять оперативно-розыскную часть СБ, участковых, дознание — да вообще все подразделения», — поделился первый собеседник агентства. По словам второго инсайдера, проверка продлится минимум до 9 августа. «Внимание, в частности, уделят управлению по вопросам миграции. Во время прошлой проверки в одном из старых сейфов нашли десять тысяч рублей, которые кто-то забыл еще со времен, когда Федеральная миграционная служба входила в МВД», — вспомнил источник. В пресс-центр МВД РФ отправлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Интересно, что в это же время в свердловском полицейском главке до сих пор могут работать проверяющие из Контрольно-ревизионного управления МВД РФ. Они сверяют инвентарь и проверяют сведения комиссионных сверок по имуществу. В начале июля ходили слухи о московской проверке в ГАИ Екатеринбурга (в ведомстве эту информацию опровергали). Собеседник URA.RU тогда полагал, что проверка может обернуться возбуждением уголовных дел в отношении бывших статусных гаишников. «Рядовые сотрудники жалуются, что их якобы заставляют собирать сломанную мебель и просроченные огнетушители для списания, потому что они находятся на балансе. Ответственные лица заранее уволились из органов, не передав имущество должным образом. Это могло привести к расхищению, сумма ущерба — достаточно большая», — пояснял тогда источник. Последняя крупная проверка в свердловской полиции была в ноябре 2022 года. Ревизия сопровождалась аппаратной интригой: шеф УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров подал рапорт об отставке до приезда ревизоров, чтобы якобы избежать встречи с ними, но, по слухам, прошение составил так, чтобы заявление отклонили и он смог вернуться на работу. Хотя в окружении самого Озерова это опровергали. 22 декабря глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил отставку офицера. Его место занял Максим Метелица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники центрального аппарата МВД РФ начинают проверку в свердловской полиции. Ожидается, что ревизия будет масштабной: москвичи планируют проверять как региональное ГУ МВД, так и екатеринбургское управление и районные отделы. Об этом URA.RU сообщили источники. «Будут проверять оперативно-розыскную часть СБ, участковых, дознание — да вообще все подразделения», — поделился первый собеседник агентства. По словам второго инсайдера, проверка продлится минимум до 9 августа. «Внимание, в частности, уделят управлению по вопросам миграции. Во время прошлой проверки в одном из старых сейфов нашли десять тысяч рублей, которые кто-то забыл еще со времен, когда Федеральная миграционная служба входила в МВД», — вспомнил источник. В пресс-центр МВД РФ отправлен запрос. Ответ будет опубликован, как только поступит. Интересно, что в это же время в свердловском полицейском главке до сих пор могут работать проверяющие из Контрольно-ревизионного управления МВД РФ. Они сверяют инвентарь и проверяют сведения комиссионных сверок по имуществу. В начале июля ходили слухи о московской проверке в ГАИ Екатеринбурга (в ведомстве эту информацию опровергали). Собеседник URA.RU тогда полагал, что проверка может обернуться возбуждением уголовных дел в отношении бывших статусных гаишников. «Рядовые сотрудники жалуются, что их якобы заставляют собирать сломанную мебель и просроченные огнетушители для списания, потому что они находятся на балансе. Ответственные лица заранее уволились из органов, не передав имущество должным образом. Это могло привести к расхищению, сумма ущерба — достаточно большая», — пояснял тогда источник. Последняя крупная проверка в свердловской полиции была в ноябре 2022 года. Ревизия сопровождалась аппаратной интригой: шеф УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров подал рапорт об отставке до приезда ревизоров, чтобы якобы избежать встречи с ними, но, по слухам, прошение составил так, чтобы заявление отклонили и он смог вернуться на работу. Хотя в окружении самого Озерова это опровергали. 22 декабря глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил отставку офицера. Его место занял Максим Метелица.