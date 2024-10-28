Bloomberg: десятки тысяч европейцев умирают из-за газовых плит

Использование газовых плит в домах Европейского союза и Великобритании приводит к почти 40 тысячам преждевременных смертей ежегодно. Причиной такого количества смертей становятся вредные выбросы, которые возникают в процессе их использования, показало исследование ученых из испанского Университета Жауме I.
«Почти 40 тысяч ранних смертей ежегодно в ЕС и Великобритании могут быть связаны с воздействием диоксида азота от сжигания газа для приготовления пищи в помещении <...>. Плиты также были связаны с сотнями тысяч случаев детской астмы», — пишет Bloomberg со ссылкой на исследование. Согласно информации издания, газовые плиты очень токсичны. И проблема ранней смертности из-за них «гораздо хуже, чем мы думали».
Кроме прямого воздействия на здоровье, использование газовых плит также способствует увеличению объемов выбросов парниковых газов, что усугубляет проблему изменения климата. По данным исследования, домохозяйства вносят около 25% от общего объема выбросов парниковых газов в ЕС. Это подчеркивает необходимость рассмотрения альтернативных, более экологически чистых методов приготовления пищи и отопления.
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