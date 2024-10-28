Политика Кремль ответил на обвинения Грузии во вмешательство России в выборы Кремль отвергнул обвинения во вмешательство в выборы Грузии 28 октября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Москва не вмешивалась в парламентские выборы в Грузии, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия опровергает сообщения о том, что вмешивалась в выборы парламента в Грузии. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента Саломе Зурабишвили. «Мы решительно отвергаем такие обвинения. Для многих стран они носят стандартный характер. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят голословный характер», — сообщил Песков во время общения с журналистами. Согласно официальным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54,08% голосов, получив 89 из 150 мандатов в парламенте. После выборов президент Зурабишвили заявила, что Грузия стала «жертвой российской спецоперации» и Москва якобы активно вмешивалась в выборы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия опровергает сообщения о том, что вмешивалась в выборы парламента в Грузии. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя обвинения президента Саломе Зурабишвили. «Мы решительно отвергаем такие обвинения. Для многих стран они носят стандартный характер. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят голословный характер», — сообщил Песков во время общения с журналистами. Согласно официальным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 54,08% голосов, получив 89 из 150 мандатов в парламенте. После выборов президент Зурабишвили заявила, что Грузия стала «жертвой российской спецоперации» и Москва якобы активно вмешивалась в выборы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям