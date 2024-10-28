В Челябинске сорвался концерт белорусского певца Дмитрия Колдуна

Белорусский певец Дмитрий Колдун должен был выступить в Челябинске 29 октября. Однако концерт отменили за день до мероприятия. Сообщение об этом появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Концерт Дмитрия Колдуна, запланированный на 29 октября в Челябинске, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте.
Артист должен был провести сольный концерт «Лучшее и новое». Представить новинки: «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Королева красоты», «Милая», а также спеть старые «проверенные временем» песни: «Дай мне силу», «Корабли», «Почему» и другие.
Сам Колдун родился в Минске (Беларусь) в 1985 году. Он был победителем проекта «Фабрика звёзд-6», а также представлял родную страну на конкурсе «Евровидение-2007», где занял шестое место.
Агентство URA.RU пыталось связаться с менеджером Дмитрия Колудна, чтобы узнать причину отмены концерта. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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