В Челябинске сорвался концерт белорусского певца Дмитрия Колдуна

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Колдун готовился представить в Челябинске программу «Лучшее и новое».
Колдун готовился представить в Челябинске программу «Лучшее и новое». Фото:

Белорусский певец Дмитрий Колдун должен был выступить в Челябинске 29 октября. Однако концерт отменили за день до мероприятия. Сообщение об этом появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Концерт Дмитрия Колдуна, запланированный на 29 октября в Челябинске, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте.

Артист должен был провести сольный концерт «Лучшее и новое». Представить новинки: «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Королева красоты», «Милая», а также спеть старые «проверенные временем» песни: «Дай мне силу», «Корабли», «Почему» и другие.

Сам Колдун родился в Минске (Беларусь) в 1985 году. Он был победителем проекта «Фабрика звёзд-6», а также представлял родную страну на конкурсе «Евровидение-2007», где занял шестое место.

Агентство URA.RU пыталось связаться с менеджером Дмитрия Колудна, чтобы узнать причину отмены концерта. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

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Белорусский певец Дмитрий Колдун должен был выступить в Челябинске 29 октября. Однако концерт отменили за день до мероприятия. Сообщение об этом появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Концерт Дмитрия Колдуна, запланированный на 29 октября в Челябинске, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте. Артист должен был провести сольный концерт «Лучшее и новое». Представить новинки: «Приду без повода», «Он не стоит слез», «Верю в хорошее», «Королева красоты», «Милая», а также спеть старые «проверенные временем» песни: «Дай мне силу», «Корабли», «Почему» и другие. Сам Колдун родился в Минске (Беларусь) в 1985 году. Он был победителем проекта «Фабрика звёзд-6», а также представлял родную страну на конкурсе «Евровидение-2007», где занял шестое место. Агентство URA.RU пыталось связаться с менеджером Дмитрия Колудна, чтобы узнать причину отмены концерта. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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