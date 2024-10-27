Водитель попал в аварию на выезде из МФЦ (архивное фото)
В Салехарде по улице Броднева рядом со зданием МФЦ случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких водителей. Об этом URA.RU стало известно из сообщения местных СМИ в соцсетях.
«Очередное ДТП на Броднева у МФЦ. Снова выезд налево через две полосы», — сообщили в telegram-канале «Ямал 89».
По данным источника, выезд с территории МФЦ частое место ДТП. Движение на повороте возможно только вправую сторону. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.
ДТП по улице Броднева в Салехарде
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