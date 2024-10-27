27 октября 2024

В ЯНАО водитель неудачно выехал с территории МФЦ и устроил пробку. Фото

В Салехарде рядом с МФЦ по улице Броднева произошло ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель попал в аварию на выезде из МФЦ (архивное фото)
Водитель попал в аварию на выезде из МФЦ (архивное фото) Фото:

В Салехарде по улице Броднева рядом со зданием МФЦ случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких водителей. Об этом URA.RU стало известно из сообщения местных СМИ в соцсетях.

«Очередное ДТП на Броднева у МФЦ. Снова выезд налево через две полосы», — сообщили в telegram-канале «Ямал 89».

По данным источника, выезд с территории МФЦ частое место ДТП. Движение на повороте возможно только вправую сторону. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.

ДТП по улице Броднева в Салехарде
ДТП по улице Броднева в Салехарде
Фото:

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В Салехарде по улице Броднева рядом со зданием МФЦ случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких водителей. Об этом URA.RU стало известно из сообщения местных СМИ в соцсетях. «Очередное ДТП на Броднева у МФЦ. Снова выезд налево через две полосы», — сообщили в telegram-канале «Ямал 89». По данным источника, выезд с территории МФЦ частое место ДТП. Движение на повороте возможно только вправую сторону. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ЯНАО. На момент публикации новости ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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