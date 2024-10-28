Зеленский обратился к Индии с дерзкой просьбой

Зеленский призвал премьера Индии Моди изменить позицию нейтралитета по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Индия должна присоединиться к санкциям против России, заявил Зеленский
Индия должна присоединиться к санкциям против России, заявил Зеленский Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Индии с призывом прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в украинском конфликте. Об этом он заявил в интервью газете The Times of India.

«Если Индия присоединится к западным санкциям против России и остановит покупки российских энергоносителей, это может уменьшить возможности ВС РФ», — говорится в материале. Кроме того, украинский лидер раскритиковал участников саммита БРИКС за «пророссийские настроения».

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что те, кто говорит о нейтралитете и стремлении помочь в разрешении конфликта, на самом деле якобы занимают только одну сторону –пророссийскую. Ведь оставаться в стороне — это то же самое, что поддерживать Россию, уверен Зеленский.

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Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Индии с призывом прекратить сотрудничество с Россией и отказаться от нейтралитета в украинском конфликте. Об этом он заявил в интервью газете The Times of India. «Если Индия присоединится к западным санкциям против России и остановит покупки российских энергоносителей, это может уменьшить возможности ВС РФ», — говорится в материале. Кроме того, украинский лидер раскритиковал участников саммита БРИКС за «пророссийские настроения». Ранее Владимир Зеленский заявлял, что те, кто говорит о нейтралитете и стремлении помочь в разрешении конфликта, на самом деле якобы занимают только одну сторону –пророссийскую. Ведь оставаться в стороне — это то же самое, что поддерживать Россию, уверен Зеленский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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