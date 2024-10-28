Страны, отправившие своих представителей на саммит БРИКС в Казани, поддерживают Россию. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, занимал пророссийскую позицию», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также утверждает, что нейтральная позиция в конфликте между Россией и Украиной фактически поддерживает российскую сторону.
Еще Зеленский раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за его участие в саммите БРИКС, который проходил в Казани. Это мероприятие вызвало значительное недовольство у западных лидеров и СМИ, ведь оно проходило в РФ. Подробнее — в материале URA.RU.
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