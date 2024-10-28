Зеленский обвинил страны БРИКС в поддержке России

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Нейтральной позиции по отношению к украинскому конфликту не существует, считает Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Страны, отправившие своих представителей на саммит БРИКС в Казани, поддерживают Россию. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, занимал пророссийскую позицию», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также утверждает, что нейтральная позиция в конфликте между Россией и Украиной фактически поддерживает российскую сторону.

Еще Зеленский раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за его участие в саммите БРИКС, который проходил в Казани. Это мероприятие вызвало значительное недовольство у западных лидеров и СМИ, ведь оно проходило в РФ. Подробнее — в материале URA.RU.

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Страны, отправившие своих представителей на саммит БРИКС в Казани, поддерживают Россию. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. «Те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, занимал пророссийскую позицию», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также утверждает, что нейтральная позиция в конфликте между Россией и Украиной фактически поддерживает российскую сторону. Еще Зеленский раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за его участие в саммите БРИКС, который проходил в Казани. Это мероприятие вызвало значительное недовольство у западных лидеров и СМИ, ведь оно проходило в РФ. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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