Зеленский обвинил страны БРИКС в поддержке России

28 октября 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Нейтральной позиции по отношению к украинскому конфликту не существует, считает Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Саммит БРИКС 2024 в Казани Страны, отправившие своих представителей на саммит БРИКС в Казани, поддерживают Россию. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. «Те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, занимал пророссийскую позицию», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также утверждает, что нейтральная позиция в конфликте между Россией и Украиной фактически поддерживает российскую сторону. Еще Зеленский раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за его участие в саммите БРИКС, который проходил в Казани. Это мероприятие вызвало значительное недовольство у западных лидеров и СМИ, ведь оно проходило в РФ. Подробнее — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны, отправившие своих представителей на саммит БРИКС в Казани, поддерживают Россию. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский. «Те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, занимал пророссийскую позицию», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он также утверждает, что нейтральная позиция в конфликте между Россией и Украиной фактически поддерживает российскую сторону. Еще Зеленский раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша за его участие в саммите БРИКС, который проходил в Казани. Это мероприятие вызвало значительное недовольство у западных лидеров и СМИ, ведь оно проходило в РФ. Подробнее — в материале URA.RU.