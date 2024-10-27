Utair массово задерживает рейсы в аэропортах ХМАО

В городах ХМАО задерживают вылеты рейсов
Авиакомпания Utair массово задерживает вылеты в ХМАО. Сразу несколько рейсов в понедельник, 28 октября, перенесены в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.
«Вылет в Игарку задержка до 8:00 29 октября», — следует из данных онлайн-табло аэропорта Сургута. Также здесь задержали рейсы в Омск и Тюмень.
Из Нижневартовска, тем временем, перенесены по времени самолеты в Екатеринбург и Омск. А из Ханты-Мансийска, среди прочего, задержан рейс в Сургут.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании. На момент публикации новости ответ получен не был.
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