27 октября 2024
26 октября 2024

Utair массово задерживает рейсы в аэропортах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В городах ХМАО задерживают вылеты рейсов
В городах ХМАО задерживают вылеты рейсов Фото:

Авиакомпания Utair массово задерживает вылеты в ХМАО. Сразу несколько рейсов в понедельник, 28 октября, перенесены в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

«Вылет в Игарку задержка до 8:00 29 октября», — следует из данных онлайн-табло аэропорта Сургута. Также здесь задержали рейсы в Омск и Тюмень.

Из Нижневартовска, тем временем, перенесены по времени самолеты в Екатеринбург и Омск. А из Ханты-Мансийска, среди прочего, задержан рейс в Сургут.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании. На момент публикации новости ответ получен не был.

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Авиакомпания Utair массово задерживает вылеты в ХМАО. Сразу несколько рейсов в понедельник, 28 октября, перенесены в аэропортах Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. «Вылет в Игарку задержка до 8:00 29 октября», — следует из данных онлайн-табло аэропорта Сургута. Также здесь задержали рейсы в Омск и Тюмень. Из Нижневартовска, тем временем, перенесены по времени самолеты в Екатеринбург и Омск. А из Ханты-Мансийска, среди прочего, задержан рейс в Сургут. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в авиакомпании. На момент публикации новости ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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