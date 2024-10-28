Евросоюз выкатил Украине условия для получения российских денег

ЕС требует от Киева контроль над ВПК для выдачи кредитов на 35 млрд долларов
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ЕС требует от Украины выполнения демократических реформ Фото:

Евросоюз (ЕС) выдал Украине условия для получения 35 миллиардов евро, которые будут финансироваться из конфискованных российских активов. Основное требование — передача контроля над восстановлением украинского военно-промышленного комплекса европейским странам. Об этом сообщается в постановлении Совета ЕС.

«Политические условия в рамках меморандума о взаимопонимании должны включать обязательство развивать сотрудничество с Евросоюзом по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской военной промышленности», — говорится на сайте ЕС. Это пункт является основным условием, не исключено, что в скором времени могут появиться и другие.

В середине октября стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность создания нового фонда военной помощи Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объявлял о финансовой поддержке от ЕС и G7 в размере 50 миллиардов долларов, сообщает «Ридус».

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Евросоюз (ЕС) выдал Украине условия для получения 35 миллиардов евро, которые будут финансироваться из конфискованных российских активов. Основное требование — передача контроля над восстановлением украинского военно-промышленного комплекса европейским странам. Об этом сообщается в постановлении Совета ЕС. «Политические условия в рамках меморандума о взаимопонимании должны включать обязательство развивать сотрудничество с Евросоюзом по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской военной промышленности», — говорится на сайте ЕС. Это пункт является основным условием, не исключено, что в скором времени могут появиться и другие. В середине октября стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность создания нового фонда военной помощи Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объявлял о финансовой поддержке от ЕС и G7 в размере 50 миллиардов долларов, сообщает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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