Евросоюз выкатил Украине условия для получения российских денег

ЕС требует от Киева контроль над ВПК для выдачи кредитов на 35 млрд долларов

28 октября 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

ЕС требует от Украины выполнения демократических реформ Фото: Официальный сайт Европарламента Евросоюз (ЕС) выдал Украине условия для получения 35 миллиардов евро, которые будут финансироваться из конфискованных российских активов. Основное требование — передача контроля над восстановлением украинского военно-промышленного комплекса европейским странам. Об этом сообщается в постановлении Совета ЕС. «Политические условия в рамках меморандума о взаимопонимании должны включать обязательство развивать сотрудничество с Евросоюзом по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской военной промышленности», — говорится на сайте ЕС . Это пункт является основным условием, не исключено, что в скором времени могут появиться и другие. В середине октября стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность создания нового фонда военной помощи Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объявлял о финансовой поддержке от ЕС и G7 в размере 50 миллиардов долларов, сообщает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз (ЕС) выдал Украине условия для получения 35 миллиардов евро, которые будут финансироваться из конфискованных российских активов. Основное требование — передача контроля над восстановлением украинского военно-промышленного комплекса европейским странам. Об этом сообщается в постановлении Совета ЕС. «Политические условия в рамках меморандума о взаимопонимании должны включать обязательство развивать сотрудничество с Евросоюзом по восстановлению, реконструкции и модернизации украинской военной промышленности», — говорится на сайте ЕС. Это пункт является основным условием, не исключено, что в скором времени могут появиться и другие. В середине октября стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность создания нового фонда военной помощи Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объявлял о финансовой поддержке от ЕС и G7 в размере 50 миллиардов долларов, сообщает «Ридус».