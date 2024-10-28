Тюменскому бизнесмену Роженцеву грозит срок из-за математической ошибки

29 октября 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Сергей Роженцев находится в СИЗО с сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отправленный 23 сентября в СИЗО по обвинению в мошенничестве бизнесмен Сергей Роженцев, сын экс-депутата Тюменской гордумы Валерия Роженцева, стал жертвой математической ошибки. Уголовное дело в отношении него — о завышении стоимости поставок для нужд участников спецоперации РФ на Украине — базируется на расчетах, подготовленных без учета НДС, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию. По версии обвинения, 28 сентября 2022 года компания Роженцева, продала общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области», которая получила грант правительства Тюменской области, десять тысяч ботинок (берцев) для мобилизованных по цене 5600 рублей за пару, хотя 13 сентября 2022 года эта общественная организация покупала напрямую у производителя эти же берцы по цене 4233 рубля за пару. Следствие увидело в этом преступление и сговор, так как, по мнению силовиков, общественная организация могла и в этот раз купить берцы у производителя за прежнюю цену, сказал собеседник агентства. Компания Роженцева продает берцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Но на самом деле 13 сентября 2022 года общественная организация покупала берцы за 5079,6 рубля, так как в стоимость еще входит НДС. Его указывают в счете отдельно и этого никто не заметил. Накладные документы и счета устроены так, чтобы бухгалтерии было удобнее видеть налоги, которые платит предприятие. Поэтому в документах есть три цифры: цена товара без налога, сумма налога и общая сумма за продукцию, которую платит покупатель. Иногда отдельно НДС не выделяется и указывается в общей цене товара. Ячейки с конечной ценой для покупателя, включающей налог за одну единицу товара, в накладных нет. Ее нужно вручную высчитывать: для этого берется итоговая уплаченная сумма и делится на количество приобретаемого товара. Но этого никто не сделал, иначе [силовики] увидели бы, что за берцы было уплачено не четыре тысячи, а 5079,6 рубля», — объяснил источник. Он считает, что уголовное дело возбуждалось в спешке. Следователи получили материалы из прокуратуры 17 сентября, один день документы проверялись и уже 19-го пошли задержания и обыски. По словам собеседника, если бы следствие изучило материалы, оно бы не только заметило ошибку с НДС, но и увидело, что прямых поставок на общественную организацию было больше (три) и цена за пару в сентябре 2022 года повышалась каждый день. За один день она выросла на 277,5 рубля, и 14 сентября 2022-го организация купила их напрямую уже за 5357,1 рубля, а спустя неделю у того же производителя уже за 5537,07 рубля или на 457,47 рубля дороже, чем было 13 сентября. Поэтому, по мнению источника, корректно сравнивать цену, которую дал Роженцев, не с ценой 13 сентября, а с ценой, уплаченной 21 сентября. По мнению источника, силовики допустили ошибку в расчетах Фото: Илья Московец © URA.RU «Сейчас обвинение звучит так: берцы могли купить напрямую за 4233 рубля, а купили через посредника за 5600 рублей — это похоже на мошенничество. Но если исправить ошибки, то получится, что обувь ранее, до мобилизации и повышения цен, покупалась за 5537 рублей, а после этого, через организацию Роженцева — за 5600. В первом случае разница между ценами составляет 1367 рублей, во втором — 62 рубля. Цена ошибки — завышение ущерба, который, по мнению следствия, нанесен бюджету в 22 раза!» — добавил собеседник. По его словам, два года назад производитель за неделю поднял цену за пару на 457 рублей, то есть на 57 рублей в день. А предложение Роженцева больше последней прямой цены на 62 рубля. Это выгодная рыночная цена, поскольку рост был небольшим в рамках рынка, считает источник. «Кроме того, следствие считает себестоимостью заказа — только сумму, перечисленную производителю, а все остальное считает украденным. Никто не посчитал уплаченные налоги, расходы на организацию и логистику. Также не учли, что Роженцев разместил заказ на 10 000 пар в условиях дефицита на такого рода продукцию. Хотя по срочным заказам доля таких расходов может доходить до половины стоимости всего заказа. Выходит, что оплата фур, налогов тоже считается ущербом. Как будто машины с берцами должны были сами собой оказаться в Тюмени», — продолжил собеседник. Нельзя сказать, были ли намеренно или из-за спешки допущены эти ошибки. Но из-за них уже больше месяца два человека сидят в СИЗО, заключил инсайдер. URA.RU дозвонилось до представителя пресс-службы ГУ МВД по Тюменской области. Он попросил направить официальный запрос на имя начальника ведомства. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отправленный 23 сентября в СИЗО по обвинению в мошенничестве бизнесмен Сергей Роженцев, сын экс-депутата Тюменской гордумы Валерия Роженцева, стал жертвой математической ошибки. Уголовное дело в отношении него — о завышении стоимости поставок для нужд участников спецоперации РФ на Украине — базируется на расчетах, подготовленных без учета НДС, рассказал URA.RU источник, близкий к следствию. По версии обвинения, 28 сентября 2022 года компания Роженцева, продала общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области», которая получила грант правительства Тюменской области, десять тысяч ботинок (берцев) для мобилизованных по цене 5600 рублей за пару, хотя 13 сентября 2022 года эта общественная организация покупала напрямую у производителя эти же берцы по цене 4233 рубля за пару. Следствие увидело в этом преступление и сговор, так как, по мнению силовиков, общественная организация могла и в этот раз купить берцы у производителя за прежнюю цену, сказал собеседник агентства. «Но на самом деле 13 сентября 2022 года общественная организация покупала берцы за 5079,6 рубля, так как в стоимость еще входит НДС. Его указывают в счете отдельно и этого никто не заметил. Накладные документы и счета устроены так, чтобы бухгалтерии было удобнее видеть налоги, которые платит предприятие. Поэтому в документах есть три цифры: цена товара без налога, сумма налога и общая сумма за продукцию, которую платит покупатель. Иногда отдельно НДС не выделяется и указывается в общей цене товара. Ячейки с конечной ценой для покупателя, включающей налог за одну единицу товара, в накладных нет. Ее нужно вручную высчитывать: для этого берется итоговая уплаченная сумма и делится на количество приобретаемого товара. Но этого никто не сделал, иначе [силовики] увидели бы, что за берцы было уплачено не четыре тысячи, а 5079,6 рубля», — объяснил источник. Он считает, что уголовное дело возбуждалось в спешке. Следователи получили материалы из прокуратуры 17 сентября, один день документы проверялись и уже 19-го пошли задержания и обыски. По словам собеседника, если бы следствие изучило материалы, оно бы не только заметило ошибку с НДС, но и увидело, что прямых поставок на общественную организацию было больше (три) и цена за пару в сентябре 2022 года повышалась каждый день. За один день она выросла на 277,5 рубля, и 14 сентября 2022-го организация купила их напрямую уже за 5357,1 рубля, а спустя неделю у того же производителя уже за 5537,07 рубля или на 457,47 рубля дороже, чем было 13 сентября. Поэтому, по мнению источника, корректно сравнивать цену, которую дал Роженцев, не с ценой 13 сентября, а с ценой, уплаченной 21 сентября. «Сейчас обвинение звучит так: берцы могли купить напрямую за 4233 рубля, а купили через посредника за 5600 рублей — это похоже на мошенничество. Но если исправить ошибки, то получится, что обувь ранее, до мобилизации и повышения цен, покупалась за 5537 рублей, а после этого, через организацию Роженцева — за 5600. В первом случае разница между ценами составляет 1367 рублей, во втором — 62 рубля. Цена ошибки — завышение ущерба, который, по мнению следствия, нанесен бюджету в 22 раза!» — добавил собеседник. По его словам, два года назад производитель за неделю поднял цену за пару на 457 рублей, то есть на 57 рублей в день. А предложение Роженцева больше последней прямой цены на 62 рубля. Это выгодная рыночная цена, поскольку рост был небольшим в рамках рынка, считает источник. «Кроме того, следствие считает себестоимостью заказа — только сумму, перечисленную производителю, а все остальное считает украденным. Никто не посчитал уплаченные налоги, расходы на организацию и логистику. Также не учли, что Роженцев разместил заказ на 10 000 пар в условиях дефицита на такого рода продукцию. Хотя по срочным заказам доля таких расходов может доходить до половины стоимости всего заказа. Выходит, что оплата фур, налогов тоже считается ущербом. Как будто машины с берцами должны были сами собой оказаться в Тюмени», — продолжил собеседник. URA.RU дозвонилось до представителя пресс-службы ГУ МВД по Тюменской области. Он попросил направить официальный запрос на имя начальника ведомства. Ответ будет опубликован, как только поступит.