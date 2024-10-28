В Челябинске за год вдвое выросло число вакансий для студентов. Средние зарплаты для новичков в городе выросли на 29% до 52 тысяч 400 рублей. При этом самый высокий заработок готовы предложить сварщикам без опыта — до 92 тысяч 600 рублей в месяц за полный рабочий день, сообщили 28 октября в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым число вакансий с пометкой „для студентов“ выросло на 51%. При этом в среднем зарплаты для начинающих специалистов увеличились на 29% до 52 тысяч 400 рублей в месяц за полный рабочий день. Больше всех готовы платить сварщикам — 92 тысяч 606 рублей в месяц, что на 15% выше прошлогодних показателей», — сообщили в пресс-службе.
На втором месте по заработку оказались автослесари без опыта, им готовы платить 89 тысяч 500 рублей в месяц. Далее идет вакансия монтажников с пометкой «для студентов», работодатели им готовы платить до 91 тысячи рублей в месяц.
При этом за год у челябинских работодателей в 2,5 раза вырос спрос на профессию продавца-консультанта с пометкой «для студентов». Средняя зарплата данных специалистов составила 46 тысяч 354 рубля в месяц. Далее в рейтинге по росту спроса идет повар (+110%) с зарплатой 40 тысяч 421 рубль, на третьем месте — комплектовщик (+81%) с заработком в размере 75 тысяч рублей в месяц.
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