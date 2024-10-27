Источник пояснил, почему прокуратура добивается отставки мэра Краснокамска

Прокурор требует отставки мэра Краснокамска Быкариза из-за конфликта интересов

Прокуратура заваливает мэрию предписаниями Фото: Илья Московец © URA.RU

Основанием для отставки главы Краснокамска Игоря Быкариза, которого требует местный прокурор, стало неоднократное нарушение антикоррупционного законодательства. Как пояснил источник URA.RU в политэлитах, в своем представлении надзорное ведомство указывает на конфликт интересов в действиях Игоря Быкариза. И на его бездействие в ситуациях, когда антикоррупционное законодательство нарушали его подчиненные.

«В прокурорском представлении собрано вообще все. И история с увольнением первого замглавы округа Антон Максимчука, конфликт интереса в действиях которого установил суд. И аналогичная история с начальником управления общественной безопасности Матросова. И даже стародавняя история с согласованием строительства двух складов, которые были выданы сыну мэра Максиму Быкаризу», — говорит инсайдер.

По его словам, прокуратура связала все воедино, сославшись на нормы закона, устанавливающие, что лица, знающие о наличии антикоррупционных нарушений и скрывающие это, подлежат увольнению. Представление прокуратуры внесено в местную думу. Спикер Дмитрий Чеплыгин и глава округа Игорь Быкариз не ответили на звонок URA.RU. В пресс-службе прокуратуры Пермского края подтвердили информацию.

Антон Максимчук был уволен на прошлой неделе. Прокуратура обратилась с таким требованием в суд. Она установила, что он был руководителем комиссии, проводившей торги по одному из муниципальных помещений. Победителем стал отчим чиновника, а через год имущество оказалось в собственности жены Максимчука. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокурора, но Максимчук намерен обратиться в кассацию.

У Алексея Матросова личная заинтересованность возникла в 2022 и 2023 годах при покупке сухпайков. Прокуратура требовала рассмотреть этот вопрос на заседании местной антикоррупционной комиссии, но не смогла этого добиться. Это тоже является основанием для отставки мэра, считает надзорное ведомство.

Также конфликт интересов был обнаружен в действиях сына Игоря Быкариза Максима Быкариза. В 2021 году он как предприниматель получил разрешение на строительство двух складов в территории. А выдавали это разрешение подчиненные его отца. Ранее URA.RU сообщало о конфликте между Игорем Быкаризом и местным прокурором Михаилом Третьяковым.