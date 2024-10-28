Водитель «Яндекс Такси» обокрал пьяного пассажира в Кольцово

Водитель «Яндекс Такси» подозревается в краже 45 тысяч рублей у пассажира, которого он нетрезвым вез в аэропорт Кольцово. Подробности URA.RU сообщил источник.
«35-летний мужчина был пьян. Он вышел из магазина „Бристоль“, заметил рядом машину такси и попросил водителя довезти до Кольцово — ему надо было лететь в Санкт-Петербург. Таксист согласился. Когда прибыли в аэропорт, пассажир, понимая, что соображает уже плохо, открыл на телефоне приложение банка и дал шоферу, чтобы тот ввел свой номер для перевода денег», — рассказал собеседник агентства.
Уже в аэропорту в одном из бутиков он обнаружил, что с карты списано 45 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Тайное хищение денежных средств с банковского счета».
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