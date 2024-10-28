Пермская опера покорила московского зрителя

В Москве в рамках больших гастролей прошло первое выступление труппы Пермского оперного театра. В Концертном зале имени Чайковского прозвучали шедевры Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса и Густава Малера. Слушатели приняли пермяков с восторгом, а отдельных похвал удостоились солистки Надежда Павлова и Наталья Буклага.
«Очень понравилась Наталья Буклага — голос красивый, звучный. Но, конечно, в финале Надежда Павлова потрясла, просто мороз по коже, в образе Саломеи. Невероятная страсть, сила! Все ей подвластно — и комическая опера, и трагизм. Фантастика, благоговею!» — пишет в своем отзыве в соцсети «ВКонтакте» Наталия Образцова. Алма Обаева соглашается с таким мнением: «У меня есть новая фаворитка Надежда Павлова! Саломея Р. Штрауса исполнена великолепно. Зал взорвался аплодисментами».
Автор telegram-канала «Культурная критика» Елена Ключарева также выделяет мастерство Надежды Павловой. «Лучше всего был исполнен последний номер — сцена Саломеи, который достался признанной звезде театра Надежде Павловой. Певица смогла в полной мере передать всю темную силу, эротику и страсть этого номера и целиком захватила внимание зала», — пишет она. Обозреватель подчеркивает и мастерство пермского оркестра: «Такого изумительного piano, которое звучит на грани тишины, но звучит, я не слышала давно».
Как ранее рассказывало URA.RU, гастроли Пермской оперы в Москве продлятся до 31 октября. Вечером 28 октября прозвучит «Замок герцога Синяя Борода». Оркестром будет дирижировать Федор Леднев, в главных партиях — Наталия Ляскова и Гарри Агаджанян.
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