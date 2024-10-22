Пермская опера отправляется на большие гастроли в Москву

Труппа Пермского театра оперы и балета готовится представить свои проекты в Москве. Большие гастроли на нескольких площадках столицы стартуют в конце этой недели. Пермяки выступят в Концертном зале им. Чайковского, Доме культуры «ГЭС-2» и Доме-музее Скрябина, сообщили URA.RU в театре.
«Готовимся к большим гастролям Пермской оперы в Москве. 27 — 31 октября на нескольких площадках представим разные грани Пермского театра оперы и балета — симфонические, камерные программы, оперу и даже исследовательские проекты», — рассказали в театре.
В Москву отправляется звездный состав исполнителей. Центральным событием критики называют вечер на сцене Концертного зала им. Чайковского. 27 октября здесь состоится концерт солисток Пермской оперы — выступят Надежда Павлова, Анжелика Минасова, Зарина Абаева и Наталья Буклага. Оркестром театра будет управлять главный дирижер Владимир Ткаченко. На следующий день пермяки исполнят оперу «Замок герцога Синяя Борода». На площадке ДК «ГЭС-2» 30 октября прозвучат «Озарения» Бенджамина Бриттена, а в Доме-музее Скрябина солистка Пермской оперы Наталья Кириллова и профессор Нижегородской консерватории Руслан Разгуляев дадут концерт, посвященный «забытым страницам русской и советской музыки первой половины XX века».
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