Пермская опера отправляется на большие гастроли в Москву

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Театр оперы и балета покажет свое творчество в Москве
Театр оперы и балета покажет свое творчество в Москве Фото:

Труппа Пермского театра оперы и балета готовится представить свои проекты в Москве. Большие гастроли на нескольких площадках столицы стартуют в конце этой недели. Пермяки выступят в Концертном зале им. Чайковского, Доме культуры «ГЭС-2» и Доме-музее Скрябина, сообщили URA.RU в театре.

«Готовимся к большим гастролям Пермской оперы в Москве. 27 — 31 октября на нескольких площадках представим разные грани Пермского театра оперы и балета — симфонические, камерные программы, оперу и даже исследовательские проекты», — рассказали в театре.

В Москву отправляется звездный состав исполнителей. Центральным событием критики называют вечер на сцене Концертного зала им. Чайковского. 27 октября здесь состоится концерт солисток Пермской оперы — выступят Надежда Павлова, Анжелика Минасова, Зарина Абаева и Наталья Буклага. Оркестром театра будет управлять главный дирижер Владимир Ткаченко. На следующий день пермяки исполнят оперу «Замок герцога Синяя Борода». На площадке ДК «ГЭС-2» 30 октября прозвучат «Озарения» Бенджамина Бриттена, а в Доме-музее Скрябина солистка Пермской оперы Наталья Кириллова и профессор Нижегородской консерватории Руслан Разгуляев дадут концерт, посвященный «забытым страницам русской и советской музыки первой половины XX века».

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Труппа Пермского театра оперы и балета готовится представить свои проекты в Москве. Большие гастроли на нескольких площадках столицы стартуют в конце этой недели. Пермяки выступят в Концертном зале им. Чайковского, Доме культуры «ГЭС-2» и Доме-музее Скрябина, сообщили URA.RU в театре. «Готовимся к большим гастролям Пермской оперы в Москве. 27 — 31 октября на нескольких площадках представим разные грани Пермского театра оперы и балета — симфонические, камерные программы, оперу и даже исследовательские проекты», — рассказали в театре. В Москву отправляется звездный состав исполнителей. Центральным событием критики называют вечер на сцене Концертного зала им. Чайковского. 27 октября здесь состоится концерт солисток Пермской оперы — выступят Надежда Павлова, Анжелика Минасова, Зарина Абаева и Наталья Буклага. Оркестром театра будет управлять главный дирижер Владимир Ткаченко. На следующий день пермяки исполнят оперу «Замок герцога Синяя Борода». На площадке ДК «ГЭС-2» 30 октября прозвучат «Озарения» Бенджамина Бриттена, а в Доме-музее Скрябина солистка Пермской оперы Наталья Кириллова и профессор Нижегородской консерватории Руслан Разгуляев дадут концерт, посвященный «забытым страницам русской и советской музыки первой половины XX века».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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