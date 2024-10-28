Челябинские студенты раскопали клад. Видео

28 октября 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Под завалами земли археологи нашли 15 тысяч артефактов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) раскопали клад, который спрятал мастер каменного века. Как сообщили в пресс-службе вуза, находку сделали при раскопках крупнейшей для региона стоянки жителей эпохи энеолита Михеевская-2. «Мастерская находится дальше в лесу. А это, как мы предполагаем, небольшой схрон, оставленный про запас материал», — привела пресс-служба комментарий студента и лаборанта компании «Архонт» Ивана Ахроменко. Сотрудники археологической компании, участвующие в раскопках, отметили разнообразие материалов. Как рассказал младший научный сотрудник Александр Подкорытов, здесь встречается как высококачественное сырье, вероятно, привезенное, так и местный материал, на котором древние мастера могли тренироваться. «В нашем регионе впервые стоянка каменного века раскопана в таких масштабах. Полное обследование территории дает информацию о том, как люди жили, где у них были жилища, где — производственные площадки. Мы узнаем, какие орудия изготавливали, какие материалы для этого использовали, откуда везли сырье. Соответственно, можем выстроить представления о взаимодействии с другими регионами, о торговых отношениях», — пояснил научный сотрудник «Архонта» Михаил Плешанов. Студентка Уральского федерального университета Полина Баитова описала находки. Будущий археолог пояснила, что ученые получили фрагменты орудий, среди которых есть наконечники, скребки с краевой обработкой, есть плоские пластины, которые могли вставляться в палку и использовать как ножи. Раскопки начались в 2022 году по запросу Михеевского ГОКа, который готовится к добыче медных руд на этой территории. До освоения месторождения археологи проводят культурно-историческую разведку. За два года изучено около 4,5 тысяч квадратных метров, а найдено более 15 тысяч артефактов. В 2025 году раскопки продолжатся в ближайшем лесу, где, по предположению ученых, охотники и собиратели обитали в легких жилищах каждое лето на протяжении тысячелетия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) раскопали клад, который спрятал мастер каменного века. Как сообщили в пресс-службе вуза, находку сделали при раскопках крупнейшей для региона стоянки жителей эпохи энеолита Михеевская-2. «Мастерская находится дальше в лесу. А это, как мы предполагаем, небольшой схрон, оставленный про запас материал», — привела пресс-служба комментарий студента и лаборанта компании «Архонт» Ивана Ахроменко. Сотрудники археологической компании, участвующие в раскопках, отметили разнообразие материалов. Как рассказал младший научный сотрудник Александр Подкорытов, здесь встречается как высококачественное сырье, вероятно, привезенное, так и местный материал, на котором древние мастера могли тренироваться. «В нашем регионе впервые стоянка каменного века раскопана в таких масштабах. Полное обследование территории дает информацию о том, как люди жили, где у них были жилища, где — производственные площадки. Мы узнаем, какие орудия изготавливали, какие материалы для этого использовали, откуда везли сырье. Соответственно, можем выстроить представления о взаимодействии с другими регионами, о торговых отношениях», — пояснил научный сотрудник «Архонта» Михаил Плешанов. Студентка Уральского федерального университета Полина Баитова описала находки. Будущий археолог пояснила, что ученые получили фрагменты орудий, среди которых есть наконечники, скребки с краевой обработкой, есть плоские пластины, которые могли вставляться в палку и использовать как ножи. Раскопки начались в 2022 году по запросу Михеевского ГОКа, который готовится к добыче медных руд на этой территории. До освоения месторождения археологи проводят культурно-историческую разведку. За два года изучено около 4,5 тысяч квадратных метров, а найдено более 15 тысяч артефактов. В 2025 году раскопки продолжатся в ближайшем лесу, где, по предположению ученых, охотники и собиратели обитали в легких жилищах каждое лето на протяжении тысячелетия.