Свердловчане просят московских следователей взяться за скандальную спецшколу. Видео

Следователей из Москвы просят заняться делами о насилии в школе Екатеринбурга

28 октября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга недовольны работой местных силовиков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Родители пострадавших от сексуального насилия воспитанников екатеринбургской спецшколы №124 хотят, чтобы к расследованию оставшихся дел подключились московские следователи. По их словам, сотрудники СК по Чкаловскому району якобы не справляются со своей работой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Родители хотят, чтобы к делу подключились сотрудники из центрального аппарата СКР в Москве. Сейчас свердловчане собираются ехать на прием к [главе СК Александру] Бастрыкину, чтобы пожаловаться ему на бездействие местных силовиков», — объяснил собеседник агентства. Новость по теме Педагог, обвиненный в избиении в свердловской спецшколе, нашел другую работу В распоряжении URA.RU оказалось видео мамы мальчика, которому учитель физкультуры, по неофициальным данным, сломал копчик. Причиной, по словам источника, стало то, что юноша отказался играть в футбол. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Однако уголовное дело было возбуждено лишь, когда мама обратилась к Бастрыкину. Летом предварительное следствие приостановили — учителя не могут допросить. Сейчас женщина вновь обратилась к главе СК. «Уважаемый Александр Иванович, прошу вашей помощи и защиты. На протяжении более трех месяцев я вынуждена искать правду и защищать своего сына от произвола и равнодушия чиновников и следователей чкаловского СК. Мой сын был избит в спецшколе. Только после вашего вмешательства было возбуждено дело, которое не расследуется. <…> Мой ребенок в ходе допросов рассказал о нескольких фактах избиения его и других воспитанников сотрудниками службы режима. Они били специальными веревочками, чтобы причинить острую боль, но следователь считает, что если детей били не каждый день, то это не преступление», — сказала мама пострадавшего. Также женщина рассказала силовикам о фактах незаконного удержания документов ее сына и о том, что медсестра учреждения провела ее мальчику операцию, не имея на это права. Ей, как она уверяет, по этим сообщениям пришли лишь «отписки» за подписью замруководителя СК по Чкаловскому району Романа Радченко. «[Кроме того], мой сын рассказывал следователям, как психологи просили не рассказывать о фактах насилия. Но сотрудники [СК] не стали проверять информацию, хотя об этом говорили и другие дети. Складывается впечатление, что следователи покрывают этих извергов. [Александр Иванович], прошу отменить „отказные“, начать нормальное расследование и поручить его другим силовикам — чкаловским следователям доверия нет. По их мнению, чужим детям можно засовывать руки в трусы, если ты начальник службы режима [спецшколы] Касьянов», — заключила женщина. В пресс-службе свердловского управления СК от комментариев по теме воздержались. О скандале в спецшколе стало известно весной 2023-го, когда один из воспитанников сбежал и рассказал маме об ужасах, творящихся в стенах заведения. По его словам, старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из бывших педагогов (он уволился, когда история попала в СМИ). Тот заставлял насиловать провинившихся. Бывший директор Наталья Поддубная заявляла, что якобы не знала о происходящем. Суд признал ее виновной в халатности и приговорил к 11 месяцам исправительных работ. Троих воспитанников приговорили к колонии за сексуальное насилие. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители пострадавших от сексуального насилия воспитанников екатеринбургской спецшколы №124 хотят, чтобы к расследованию оставшихся дел подключились московские следователи. По их словам, сотрудники СК по Чкаловскому району якобы не справляются со своей работой. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Родители хотят, чтобы к делу подключились сотрудники из центрального аппарата СКР в Москве. Сейчас свердловчане собираются ехать на прием к [главе СК Александру] Бастрыкину, чтобы пожаловаться ему на бездействие местных силовиков», — объяснил собеседник агентства. В распоряжении URA.RU оказалось видео мамы мальчика, которому учитель физкультуры, по неофициальным данным, сломал копчик. Причиной, по словам источника, стало то, что юноша отказался играть в футбол. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Однако уголовное дело было возбуждено лишь, когда мама обратилась к Бастрыкину. Летом предварительное следствие приостановили — учителя не могут допросить. Сейчас женщина вновь обратилась к главе СК. «Уважаемый Александр Иванович, прошу вашей помощи и защиты. На протяжении более трех месяцев я вынуждена искать правду и защищать своего сына от произвола и равнодушия чиновников и следователей чкаловского СК. Мой сын был избит в спецшколе. Только после вашего вмешательства было возбуждено дело, которое не расследуется. <…> Мой ребенок в ходе допросов рассказал о нескольких фактах избиения его и других воспитанников сотрудниками службы режима. Они били специальными веревочками, чтобы причинить острую боль, но следователь считает, что если детей били не каждый день, то это не преступление», — сказала мама пострадавшего. Также женщина рассказала силовикам о фактах незаконного удержания документов ее сына и о том, что медсестра учреждения провела ее мальчику операцию, не имея на это права. Ей, как она уверяет, по этим сообщениям пришли лишь «отписки» за подписью замруководителя СК по Чкаловскому району Романа Радченко. «[Кроме того], мой сын рассказывал следователям, как психологи просили не рассказывать о фактах насилия. Но сотрудники [СК] не стали проверять информацию, хотя об этом говорили и другие дети. Складывается впечатление, что следователи покрывают этих извергов. [Александр Иванович], прошу отменить „отказные“, начать нормальное расследование и поручить его другим силовикам — чкаловским следователям доверия нет. По их мнению, чужим детям можно засовывать руки в трусы, если ты начальник службы режима [спецшколы] Касьянов», — заключила женщина. В пресс-службе свердловского управления СК от комментариев по теме воздержались. О скандале в спецшколе стало известно весной 2023-го, когда один из воспитанников сбежал и рассказал маме об ужасах, творящихся в стенах заведения. По его словам, старшеклассники устраивали «товарищеские суды» якобы с подачи одного из бывших педагогов (он уволился, когда история попала в СМИ). Тот заставлял насиловать провинившихся. Бывший директор Наталья Поддубная заявляла, что якобы не знала о происходящем. Суд признал ее виновной в халатности и приговорил к 11 месяцам исправительных работ. Троих воспитанников приговорили к колонии за сексуальное насилие. Подробнее о самой истории — в сюжете URA.RU.