В ЯНАО водитель фуры протаранил стадо оленей. Видео

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Олени перебегали трассы в Тазовском районе (фото из архива)
Олени перебегали трассы в Тазовском районе (фото из архива) Фото:

В Тазовском районе ЯНАО водитель заснял кадры, как фура, мчащаяся по встречке, протаранила стадо оленей, которые перебегали автомагистраль. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«Протаранил стадо оленей на трассе между Газ-Сале и Тазовским. Истинный олень — за рулем», — сообщили в telegram-канале «Сова сказала».

Ранее URA.RU сообщило, что на автодороге Сургут — Салехард около 18 часов 16 октября водитель автомобиля «ГАЗ» сбил выбежавшего на дорогу пешехода. В Госавтоинспекции Ямала сообщили, что в результате ДТП путник получил травмы.

Видео из telegram-канала «Сова сказала».

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В Тазовском районе ЯНАО водитель заснял кадры, как фура, мчащаяся по встречке, протаранила стадо оленей, которые перебегали автомагистраль. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. «Протаранил стадо оленей на трассе между Газ-Сале и Тазовским. Истинный олень — за рулем», — сообщили в telegram-канале «Сова сказала». Ранее URA.RU сообщило, что на автодороге Сургут — Салехард около 18 часов 16 октября водитель автомобиля «ГАЗ» сбил выбежавшего на дорогу пешехода. В Госавтоинспекции Ямала сообщили, что в результате ДТП путник получил травмы. Видео из telegram-канала «Сова сказала».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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