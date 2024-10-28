Олени перебегали трассы в Тазовском районе (фото из архива)
В Тазовском районе ЯНАО водитель заснял кадры, как фура, мчащаяся по встречке, протаранила стадо оленей, которые перебегали автомагистраль. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
«Протаранил стадо оленей на трассе между Газ-Сале и Тазовским. Истинный олень — за рулем», — сообщили в telegram-канале «Сова сказала».
Ранее URA.RU сообщило, что на автодороге Сургут — Салехард около 18 часов 16 октября водитель автомобиля «ГАЗ» сбил выбежавшего на дорогу пешехода. В Госавтоинспекции Ямала сообщили, что в результате ДТП путник получил травмы.
Видео из telegram-канала «Сова сказала».
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