Сыгравшего в «Глухаре» актера Юрия Пономаренко нашли мертвым

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Юрий Пономаренко скончался после сильной травмы головы, пишет Mash Фото:

Актер Юрий Пономаренко, известный по роли оперативника в сериале «Глухарь», был найден мертвым в своей московской квартире. Отмечается, что артист получил тяжелую травму головы в результате падения.

«Юрия Пономаренко нашли мертвым в его московской квартире», — пишет telegram-канал Mash. По предварительным данным, 49-летний мужчина упал, получил серьезную травму головы, потерял много крови и скончался.

Следов криминала обнаружено не было. Близкие сообщили, что Пономаренко злоупотреблял алкоголем, передали в telegram-канале.

Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Завершил обучение в Екатеринбургском театральном институте. С 1997 года он стал частью труппы Театра Романа Виктюка, где участвовал в таких знаковых спектаклях, как «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова и «Кот в сапогах» по пьесе Константина Кузмина.

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Актер Юрий Пономаренко, известный по роли оперативника в сериале «Глухарь», был найден мертвым в своей московской квартире. Отмечается, что артист получил тяжелую травму головы в результате падения. «Юрия Пономаренко нашли мертвым в его московской квартире», — пишет telegram-канал Mash. По предварительным данным, 49-летний мужчина упал, получил серьезную травму головы, потерял много крови и скончался. Следов криминала обнаружено не было. Близкие сообщили, что Пономаренко злоупотреблял алкоголем, передали в telegram-канале. Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Завершил обучение в Екатеринбургском театральном институте. С 1997 года он стал частью труппы Театра Романа Виктюка, где участвовал в таких знаковых спектаклях, как «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова и «Кот в сапогах» по пьесе Константина Кузмина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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