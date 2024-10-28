Сыгравшего в «Глухаре» актера Юрия Пономаренко нашли мертвым

Актер Юрий Пономаренко, известный по роли оперативника в сериале «Глухарь», был найден мертвым в своей московской квартире. Отмечается, что артист получил тяжелую травму головы в результате падения.
«Юрия Пономаренко нашли мертвым в его московской квартире», — пишет telegram-канал Mash. По предварительным данным, 49-летний мужчина упал, получил серьезную травму головы, потерял много крови и скончался.
Следов криминала обнаружено не было. Близкие сообщили, что Пономаренко злоупотреблял алкоголем, передали в telegram-канале.
Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Завершил обучение в Екатеринбургском театральном институте. С 1997 года он стал частью труппы Театра Романа Виктюка, где участвовал в таких знаковых спектаклях, как «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова и «Кот в сапогах» по пьесе Константина Кузмина.
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