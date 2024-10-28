Baza: пенсионер из ДНР не выдержал службы сына в рядах ВСУ

Пожилой житель Макеевки ДНР покончил с собой. Ранее он созвонился с сыном, который рассказал о службе в ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Пенсионер из ДНР покончил с собой на фоне политических разногласий с сыном», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что конфликт между 66-летним отцом и сыном разгорелся во время недавнего телефонного разговора.
Рядом с погибшим пенсионером сотрудники полиции нашли предсмертную записку. У него остались две несовершеннолетние приемные дочери.
Ранее telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине. Мужчина упрекал сына в том, что тот женился на украинке, и негативно относился к жителям этой страны.
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