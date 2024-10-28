Baza: пенсионер из ДНР не выдержал службы сына в рядах ВСУ

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Сын пенсионера ушел служить в ВСУ (архивное фото)
Сын пенсионера ушел служить в ВСУ (архивное фото) Фото:

Пожилой житель Макеевки ДНР покончил с собой. Ранее он созвонился с сыном, который рассказал о службе в ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Пенсионер из ДНР покончил с собой на фоне политических разногласий с сыном», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что конфликт между 66-летним отцом и сыном разгорелся во время недавнего телефонного разговора. 

Рядом с погибшим пенсионером сотрудники полиции нашли предсмертную записку. У него остались две несовершеннолетние приемные дочери.

Ранее telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине. Мужчина упрекал сына в том, что тот женился на украинке, и негативно относился к жителям этой страны.

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Пожилой житель Макеевки ДНР покончил с собой. Ранее он созвонился с сыном, который рассказал о службе в ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Пенсионер из ДНР покончил с собой на фоне политических разногласий с сыном», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что конфликт между 66-летним отцом и сыном разгорелся во время недавнего телефонного разговора.  Рядом с погибшим пенсионером сотрудники полиции нашли предсмертную записку. У него остались две несовершеннолетние приемные дочери. Ранее telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине. Мужчина упрекал сына в том, что тот женился на украинке, и негативно относился к жителям этой страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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