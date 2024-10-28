В Челябинске умер ветеран «Трактора» Валерий Пономарев

28 октября 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Пономарев умер на 77-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на 77-м году жизни скончался легендарный защитник и наставник Валерий Пономарев. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Трактор». «Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Михайловича. Мы всегда будем помнить нашего легендарного игрока и наставника», — сообщает пресс-служба челябинского хоккейного клуба на официальном сайте. Пономарев родился в 1947 году в Челябинске. Имел звания мастера спорта СССР и Заслуженный тренер РСФСР. Провел за «Трактор» 15 сезонов с 1965 по 1980 годы, в которых сыграл 585 матчей и набрал 134 очка. Входит в элитный клуб Юрия Шумакова, куда попадают хоккеисты, отыгравшие за «Трактор» более 500 матчей. Пономарев воспитал таких известных игроков, как Игорь Варицкий, Денис Цыгуров, Валерий Карпов и других. В 2016 году под своды арены был поднят персональный флаг Валерия Пономарева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на 77-м году жизни скончался легендарный защитник и наставник Валерий Пономарев. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Трактор». «Коллектив хоккейного клуба „Трактор“ выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Михайловича. Мы всегда будем помнить нашего легендарного игрока и наставника», — сообщает пресс-служба челябинского хоккейного клуба на официальном сайте. Пономарев родился в 1947 году в Челябинске. Имел звания мастера спорта СССР и Заслуженный тренер РСФСР. Провел за «Трактор» 15 сезонов с 1965 по 1980 годы, в которых сыграл 585 матчей и набрал 134 очка. Входит в элитный клуб Юрия Шумакова, куда попадают хоккеисты, отыгравшие за «Трактор» более 500 матчей. Пономарев воспитал таких известных игроков, как Игорь Варицкий, Денис Цыгуров, Валерий Карпов и других. В 2016 году под своды арены был поднят персональный флаг Валерия Пономарева.