Свердловский депутат Госдумы Ковпак через суд разморозил миллионы на счетах

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Открытие обелиска летчику-штурмовику Михаилу Одинцову. Екатеринбург , ковпак лев
Недвижимость Ковпака по-прежнему находится под обеспечительными мерами Фото:

Арбитражный суд Свердловской области принял решение о снятии ареста с 20 миллионов рублей, принадлежащих депутату Госдумы Льву Ковпаку. Эти средства были арестованы в рамках банкротного дела «Продовольственной компании». Это следует из материалов арбитража, где уточняется что депутат подавал заявление об отмене обеспечительных мер, которые были введены в марте 2022 года.

«Ковпак Л.И. как клиент Банка в связи с арестом не может снять денежные средства и перевести их на счет Банка „ВТБ“; при этом в Банке „ВТБ“ ставки по депозитам варьируются от 20% до 25%. С учетом инфляционных процессов Ковпак Л.И. несет неоправданные убытки, связанные со снижением процентной ставки по счету и невозможностью размещения денежных средств на более выгодных условиях», — следует из картотеки. Это стало одной из причин, по которой суд решил отменить обеспечительные меры.

Несмотря на снятие ареста с денежных средств, на недвижимость Ковпака по-прежнему наложены обеспечительные меры. Суд указал, что арест недвижимого имущества по адресу: Екатеринбург, ул. Восстания, 50, оцененного более чем в один миллиард рублей, достаточно для обеспечения потенциальных прав заявителей по банкротному делу.

Ситуация вокруг банкротства «Продовольственной компании» остается сложной уже несколько лет. Рассмотрение дела затягивается на фоне обвинений в возможном выводе средств, хотя суд пока не нашел оснований для привлечения Ковпака к субсидиарной ответственности. Процедура конкурсного производства продолжится до апреля 2025 года.

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Арбитражный суд Свердловской области принял решение о снятии ареста с 20 миллионов рублей, принадлежащих депутату Госдумы Льву Ковпаку. Эти средства были арестованы в рамках банкротного дела «Продовольственной компании». Это следует из материалов арбитража, где уточняется что депутат подавал заявление об отмене обеспечительных мер, которые были введены в марте 2022 года. «Ковпак Л.И. как клиент Банка в связи с арестом не может снять денежные средства и перевести их на счет Банка „ВТБ“; при этом в Банке „ВТБ“ ставки по депозитам варьируются от 20% до 25%. С учетом инфляционных процессов Ковпак Л.И. несет неоправданные убытки, связанные со снижением процентной ставки по счету и невозможностью размещения денежных средств на более выгодных условиях», — следует из картотеки. Это стало одной из причин, по которой суд решил отменить обеспечительные меры. Несмотря на снятие ареста с денежных средств, на недвижимость Ковпака по-прежнему наложены обеспечительные меры. Суд указал, что арест недвижимого имущества по адресу: Екатеринбург, ул. Восстания, 50, оцененного более чем в один миллиард рублей, достаточно для обеспечения потенциальных прав заявителей по банкротному делу. Ситуация вокруг банкротства «Продовольственной компании» остается сложной уже несколько лет. Рассмотрение дела затягивается на фоне обвинений в возможном выводе средств, хотя суд пока не нашел оснований для привлечения Ковпака к субсидиарной ответственности. Процедура конкурсного производства продолжится до апреля 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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