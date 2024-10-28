Губернатор ХМАО изменил условия контрактов для подчиненных. Инсайд

Кухарук перевел глав департаментов ХМАО на срочные трудовые договоры
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Руслан Кухарук перевел глав департаментов правительства ХМАО на срочный трудовые договоры
Губернатор Руслан Кухарук перевел глав департаментов правительства ХМАО на срочный трудовые договоры Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук изменил условия контрактов для глав департаментов правительства. Теперь они подписываются всего на один год, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.

«Раньше трудовые договоры для директоров департаментов были бессрочными. Сейчас у них появился стимул работать на максимуме — в ином случае договор просто не будут пролонгировать. У заместителей губернатора пока все штатно — в контракте указано, что они работают „до конца полномочий главы региона“», — сообщает инсайдер.

Информацию о том, что их перевели на срочный контракт, подтвердили в беседе с URA.RU несколько глав департаментов. Они попросили не раскрывать анонимность.

В департамент внутренней политики направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

Губернатор ХМАО обновил состав правительства 14 октября 2024 года. Новый состав правительства может претерпеть и дальнейшие изменения, не исключают инсайдеры URA.RU.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук изменил условия контрактов для глав департаментов правительства. Теперь они подписываются всего на один год, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа. «Раньше трудовые договоры для директоров департаментов были бессрочными. Сейчас у них появился стимул работать на максимуме — в ином случае договор просто не будут пролонгировать. У заместителей губернатора пока все штатно — в контракте указано, что они работают „до конца полномочий главы региона“», — сообщает инсайдер. Информацию о том, что их перевели на срочный контракт, подтвердили в беседе с URA.RU несколько глав департаментов. Они попросили не раскрывать анонимность. В департамент внутренней политики направлен официальный запрос. Ответ ожидается. Губернатор ХМАО обновил состав правительства 14 октября 2024 года. Новый состав правительства может претерпеть и дальнейшие изменения, не исключают инсайдеры URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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