Forbes признал лучшими штаб-квартиры двух уральских компаний. Фото

Штаб-квартиры РМК и «Золотого яблока» в Екатеринбурге попали в список Forbes
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Штаб-квартира РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, русская медная компания, штаб квартира рмк, здание штаб квартиры рмк
Штаб-квартиры оценивали по шести категориям Фото:

Головные офисы «Русской медной компании» и «Золотого яблока», расположенные в Екатеринбурге, вошли в топ-10 лучших по версии Forbes. Этот рейтинг оценивал штаб-квартиры по шести категориям.

Жюри ставило оценки за качество здания, локацию, эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность. Самая высшая отметка обозначается «платиной», а низшая — «медью». Также можно было поставить «золото», «серебро» и «бронзу».

Здание «Русской медной компании» (ул. Горького, 57) получило три «платины» и три «золота», показав практически максимальные оценки. Штаб-квартиру «Золотого яблока» (ул. Малышева, 16) отметили «платиной» и «серебром» по одной позиции, «золотом» и «медью» — по двум.

Штаб-квартира РМК и набережная. Екатеринбург
Штаб-квартира РМК
Фото:
Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург
Офис «Золотого яблока»
Фото:

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Головные офисы «Русской медной компании» и «Золотого яблока», расположенные в Екатеринбурге, вошли в топ-10 лучших по версии Forbes. Этот рейтинг оценивал штаб-квартиры по шести категориям. Жюри ставило оценки за качество здания, локацию, эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность. Самая высшая отметка обозначается «платиной», а низшая — «медью». Также можно было поставить «золото», «серебро» и «бронзу». Здание «Русской медной компании» (ул. Горького, 57) получило три «платины» и три «золота», показав практически максимальные оценки. Штаб-квартиру «Золотого яблока» (ул. Малышева, 16) отметили «платиной» и «серебром» по одной позиции, «золотом» и «медью» — по двум.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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