Головные офисы «Русской медной компании» и «Золотого яблока», расположенные в Екатеринбурге, вошли в топ-10 лучших по версии Forbes. Этот рейтинг оценивал штаб-квартиры по шести категориям.
Жюри ставило оценки за качество здания, локацию, эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность. Самая высшая отметка обозначается «платиной», а низшая — «медью». Также можно было поставить «золото», «серебро» и «бронзу».
Здание «Русской медной компании» (ул. Горького, 57) получило три «платины» и три «золота», показав практически максимальные оценки. Штаб-квартиру «Золотого яблока» (ул. Малышева, 16) отметили «платиной» и «серебром» по одной позиции, «золотом» и «медью» — по двум.
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