Forbes признал лучшими штаб-квартиры двух уральских компаний. Фото

Штаб-квартиры РМК и «Золотого яблока» в Екатеринбурге попали в список Forbes

28 октября 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Штаб-квартиры оценивали по шести категориям Фото: Анна Майорова © URA.RU Головные офисы «Русской медной компании» и «Золотого яблока», расположенные в Екатеринбурге, вошли в топ-10 лучших по версии Forbes. Этот рейтинг оценивал штаб-квартиры по шести категориям. Жюри ставило оценки за качество здания, локацию, эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность. Самая высшая отметка обозначается «платиной», а низшая — «медью». Также можно было поставить «золото», «серебро» и «бронзу». Здание «Русской медной компании» (ул. Горького, 57) получило три «платины» и три «золота», показав практически максимальные оценки. Штаб-квартиру «Золотого яблока» (ул. Малышева, 16) отметили «платиной» и «серебром» по одной позиции, «золотом» и «медью» — по двум. Штаб-квартира РМК Фото: Размик Закарян © URA.RU Офис «Золотого яблока» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Головные офисы «Русской медной компании» и «Золотого яблока», расположенные в Екатеринбурге, вошли в топ-10 лучших по версии Forbes. Этот рейтинг оценивал штаб-квартиры по шести категориям. Жюри ставило оценки за качество здания, локацию, эргономичность, человекоцентричность, технологичность и экологичность. Самая высшая отметка обозначается «платиной», а низшая — «медью». Также можно было поставить «золото», «серебро» и «бронзу». Здание «Русской медной компании» (ул. Горького, 57) получило три «платины» и три «золота», показав практически максимальные оценки. Штаб-квартиру «Золотого яблока» (ул. Малышева, 16) отметили «платиной» и «серебром» по одной позиции, «золотом» и «медью» — по двум.