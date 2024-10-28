Челябинец умер перед матчем в ледовой арене «Трактор»

Врачи не смогли спасти жизнь челябинского болельщика в арене «Трактор»
Челябинский болельщик скончался в ледовой арене «Трактор». Трагедия произошла перед матчем с «Автомобилистом» 28 октября.
«В арене „Трактор“ перед матчем с „Автомобилистом“ умер мужчина. На месте происшествия работает полиция», — сообщает издание «74.ру».
По словам очевидцев, когда врачи не смогли спасти упавшего человека, его тело закрыли черной пленкой. Далее на место событий должна приехать полиция и зафиксировать смерть. Причины трагедии выяснит уже судмедэкспертиза.
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