Челябинец умер перед матчем в ледовой арене «Трактор»

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , машина реанимации, машина скорой помощи, реанимации, скорая помощь
Врачи не смогли спасти жизнь челябинского болельщика в арене «Трактор» Фото:

Челябинский болельщик скончался в ледовой арене «Трактор». Трагедия произошла перед матчем с «Автомобилистом» 28 октября.

«В арене „Трактор“ перед матчем с „Автомобилистом“ умер мужчина. На месте происшествия работает полиция», — сообщает издание «74.ру».

По словам очевидцев, когда врачи не смогли спасти упавшего человека, его тело закрыли черной пленкой. Далее на место событий должна приехать полиция и зафиксировать смерть. Причины трагедии выяснит уже судмедэкспертиза.

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Челябинский болельщик скончался в ледовой арене «Трактор». Трагедия произошла перед матчем с «Автомобилистом» 28 октября. «В арене „Трактор“ перед матчем с „Автомобилистом“ умер мужчина. На месте происшествия работает полиция», — сообщает издание «74.ру». По словам очевидцев, когда врачи не смогли спасти упавшего человека, его тело закрыли черной пленкой. Далее на место событий должна приехать полиция и зафиксировать смерть. Причины трагедии выяснит уже судмедэкспертиза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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