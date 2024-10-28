28 октября 2024

ФСБ поймала екатеринбуржца на взятке чекисту

Екатеринбуржец предложил 120 тысяч сотруднику ФСБ, чтобы замять уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Парня задержали в момент передачи денег (архивное фото) Фото:

Сотрудники свердловского УФСБ задержали екатеринбуржца, предложившего сотруднику управления взятку в размере 120 тысяч рублей. За эти деньги он просил замять уголовное дело, сообщил источник URA.RU.

«24-летний парень был задержан на автомобильной парковке возле торгового центра „Карнавал“ в момент передачи взятки, которую ранее предлагал. За эту сумму он просил закрыть глаза на его махинации с документами для мигрантов. Он их подделывал и продавал иностранцам», — объяснил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ — «Дача взятки». Молодой человек помещен под домашний арест.

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Сотрудники свердловского УФСБ задержали екатеринбуржца, предложившего сотруднику управления взятку в размере 120 тысяч рублей. За эти деньги он просил замять уголовное дело, сообщил источник URA.RU. «24-летний парень был задержан на автомобильной парковке возле торгового центра „Карнавал“ в момент передачи взятки, которую ранее предлагал. За эту сумму он просил закрыть глаза на его махинации с документами для мигрантов. Он их подделывал и продавал иностранцам», — объяснил собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ — «Дача взятки». Молодой человек помещен под домашний арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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