ФСБ поймала екатеринбуржца на взятке чекисту

Сотрудники свердловского УФСБ задержали екатеринбуржца, предложившего сотруднику управления взятку в размере 120 тысяч рублей. За эти деньги он просил замять уголовное дело, сообщил источник URA.RU.
«24-летний парень был задержан на автомобильной парковке возле торгового центра „Карнавал“ в момент передачи взятки, которую ранее предлагал. За эту сумму он просил закрыть глаза на его махинации с документами для мигрантов. Он их подделывал и продавал иностранцам», — объяснил собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ — «Дача взятки». Молодой человек помещен под домашний арест.
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