Блогерша Лерчек пожаловалась на изнасилование тараканами

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала о плохих эмоциях, полученных в реалити-шоу. Во время испытания в ее трусы залезли тараканы. Она заявила, что после этого чувствует себя униженной и «изнасилованной».
«Кто-то вообще проверяет эти испытания? Почему нельзя было заклеить там тейпом? Я чувствую себя униженной, изнасилованной», — приводит слова Лерчек официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте» экс-жены футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой.
Она рассказала, что в процессе испытания в ее трусы залезли тараканы, и, несмотря на просьбы остановить состязание, ведущие не отреагировали. Испытание включало приковывание к столу с насекомыми. Лерчек призвала усовершенствовать меры безопасности подобных испытаний.
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