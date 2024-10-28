Блогерша Лерчек пожаловалась на изнасилование тараканами

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Лерчек пожаловалась на небезопасность испытаний с тараканами на реалити-шоу
Лерчек пожаловалась на небезопасность испытаний с тараканами на реалити-шоу Фото:

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала о плохих эмоциях, полученных в реалити-шоу. Во время испытания в ее трусы залезли тараканы. Она заявила, что после этого чувствует себя униженной и «изнасилованной».

«Кто-то вообще проверяет эти испытания? Почему нельзя было заклеить там тейпом? Я чувствую себя униженной, изнасилованной», — приводит слова Лерчек официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте» экс-жены футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой.

Она рассказала, что в процессе испытания в ее трусы залезли тараканы, и, несмотря на просьбы остановить состязание, ведущие не отреагировали. Испытание включало приковывание к столу с насекомыми. Лерчек призвала усовершенствовать меры безопасности подобных испытаний.

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, рассказала о плохих эмоциях, полученных в реалити-шоу. Во время испытания в ее трусы залезли тараканы. Она заявила, что после этого чувствует себя униженной и «изнасилованной». «Кто-то вообще проверяет эти испытания? Почему нельзя было заклеить там тейпом? Я чувствую себя униженной, изнасилованной», — приводит слова Лерчек официальное сообщество в соцсети «ВКонтакте» экс-жены футболиста Павла Мамаева Аланы Мамаевой. Она рассказала, что в процессе испытания в ее трусы залезли тараканы, и, несмотря на просьбы остановить состязание, ведущие не отреагировали. Испытание включало приковывание к столу с насекомыми. Лерчек призвала усовершенствовать меры безопасности подобных испытаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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