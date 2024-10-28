В мэрии Мегиона (ХМАО) пожар. Очевидцы сообщают о дыме, идущем с верхнего этажа здания. Фото опубликовано в сообществе «Вконтакте» «Мегион — за правду», информацией с URA.RU поделились очевидцы.
«Горит мэрия Мегиона. Дым со второго этажа, где расположен кабинет вице-мэра по соцполитике Натальи Капусты», — сообщил инсайдер.
Журналисту URA.RU удалось дозвониться до первого вице-мэра Игоря Алчинова. Он уточнил, что загорелся первый этаж, кабинет замглавы по ЖКХ Евгения Кирпикова. «Спасатели работают на месте, сейчас будем уточнять, что случилось. Не исключен поджог», — поделился с корреспондентом Алчинов. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет — возгорание произошло уже по окончании рабочего дня.
Получить уточнения пресс-службы управления МЧС по ХМАО не удалось. Информацию пообещали уточнить позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!