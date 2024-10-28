«Не исключен поджог»: в ХМАО загорелось здание мэрии. Фото

В мэрии Мегиона начался пожар, не исключен поджог
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные выехали на место
Пожарные выехали на место Фото:

В мэрии Мегиона (ХМАО) пожар. Очевидцы сообщают о дыме, идущем с верхнего этажа здания. Фото опубликовано в сообществе «Вконтакте» «Мегион — за правду», информацией с URA.RU поделились очевидцы.

«Горит мэрия Мегиона. Дым со второго этажа, где расположен кабинет вице-мэра по соцполитике Натальи Капусты», — сообщил инсайдер.

Журналисту URA.RU удалось дозвониться до первого вице-мэра Игоря Алчинова. Он уточнил, что загорелся первый этаж, кабинет замглавы по ЖКХ Евгения Кирпикова. «Спасатели работают на месте, сейчас будем уточнять, что случилось. Не исключен поджог», — поделился с корреспондентом Алчинов. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет — возгорание произошло уже по окончании рабочего дня.

Получить уточнения пресс-службы управления МЧС по ХМАО не удалось. Информацию пообещали уточнить позже.

Фото очевидцев пожара
Фото очевидцев пожара
Фото:

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В мэрии Мегиона (ХМАО) пожар. Очевидцы сообщают о дыме, идущем с верхнего этажа здания. Фото опубликовано в сообществе «Вконтакте» «Мегион — за правду», информацией с URA.RU поделились очевидцы. «Горит мэрия Мегиона. Дым со второго этажа, где расположен кабинет вице-мэра по соцполитике Натальи Капусты», — сообщил инсайдер. Журналисту URA.RU удалось дозвониться до первого вице-мэра Игоря Алчинова. Он уточнил, что загорелся первый этаж, кабинет замглавы по ЖКХ Евгения Кирпикова. «Спасатели работают на месте, сейчас будем уточнять, что случилось. Не исключен поджог», — поделился с корреспондентом Алчинов. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет — возгорание произошло уже по окончании рабочего дня. Получить уточнения пресс-службы управления МЧС по ХМАО не удалось. Информацию пообещали уточнить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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