В МЧС ХМАО сделали заявление о пожаре в мэрии. Видео

Пожарные ликвидировали очаг открытого горения в кабинете мэрии ХМАО
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Пожарные ликвидировали открытый огонь в кабинете мэрии Мегиона
Пожарные ликвидировали открытый огонь в кабинете мэрии Мегиона Фото:

В пресс-службе управления МЧС по ХМАО сделали заявление о пожаре в мэрии Мегиона. Очаг открытого горения ликвидирован.

«Поступило сообщение в 20:38 о задымлении в здании администрации. На месте потушили 2 квадратных метра в кабинете. Ликвидация открытого горения в 20.50», — уточнили в МЧС.

На месте работают шесть единиц техники и 24 человека личного состава. О полной ликвидации горения будет сообщено дополнительно.

Ранее URA.RU писало, что в Мегионе загорелось здание мэрии. Первый замглавы города Игорь Алчинов не исключает возможность поджога.

Обновлено в 21.53.

«На месте работают правоохранительные органы. На работу администрации инцидент не повлияет», — уточнил источник в политическом истеблишменте региона.

Видео: «Мегион — ЗА правду!», «Вконтакте».

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В пресс-службе управления МЧС по ХМАО сделали заявление о пожаре в мэрии Мегиона. Очаг открытого горения ликвидирован. «Поступило сообщение в 20:38 о задымлении в здании администрации. На месте потушили 2 квадратных метра в кабинете. Ликвидация открытого горения в 20.50», — уточнили в МЧС. На месте работают шесть единиц техники и 24 человека личного состава. О полной ликвидации горения будет сообщено дополнительно. Ранее URA.RU писало, что в Мегионе загорелось здание мэрии. Первый замглавы города Игорь Алчинов не исключает возможность поджога. Обновлено в 21.53. «На месте работают правоохранительные органы. На работу администрации инцидент не повлияет», — уточнил источник в политическом истеблишменте региона. Видео: «Мегион — ЗА правду!», «Вконтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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