В пресс-службе управления МЧС по ХМАО сделали заявление о пожаре в мэрии Мегиона. Очаг открытого горения ликвидирован.
«Поступило сообщение в 20:38 о задымлении в здании администрации. На месте потушили 2 квадратных метра в кабинете. Ликвидация открытого горения в 20.50», — уточнили в МЧС.
На месте работают шесть единиц техники и 24 человека личного состава. О полной ликвидации горения будет сообщено дополнительно.
Ранее URA.RU писало, что в Мегионе загорелось здание мэрии. Первый замглавы города Игорь Алчинов не исключает возможность поджога.
Обновлено в 21.53.
«На месте работают правоохранительные органы. На работу администрации инцидент не повлияет», — уточнил источник в политическом истеблишменте региона.
Видео: «Мегион — ЗА правду!», «Вконтакте».
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