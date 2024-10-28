Богатейший свердловский депутат оказался на грани вылета из Госдумы — и начал переговоры с Кремлем

Депутатов Госдумы от Свердловской области станет меньше

28 октября 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

Зелимхан Муцоев (справа) работает в Госдуме больше 20 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Готовящаяся перед выборами в Госдуму 2026 года перенарезка избирательных округов может привести к серьезным изменениям в свердловской политике. Как стало известно URA.RU, в результате реформы места в Госдуме может лишиться богатейший депутат от региона — Зелимхан Муцоев. Один из источников агентства утверждает: политик уже запустил операцию по спасению. И появились два других претендента на вылет. В действующем созыве ГД Свердловская область представлена десятью депутатами, семеро из них — одномандатники: Андрей Альшевских (Свердловский мажоритарный округ), Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Сергей Чепиков (Березовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). Обсуждения, что из-за присоединения к РФ новых территорий (число депутатов в Госдуме при этом не меняется — 450) представительство отдельных субъектов РФ в парламенте сократится, ходят уже около месяца. Данные источников URA.RU, кто участвует в переговорах по теме, разнятся. Один собеседник в свердловском истеблишменте утверждает, что в основном представители администрации президента РФ и Центризбиркома. А другой источник — что вовлечены и кураторы внутренней политики в регионах. «Высока вероятность, что один округ Свердловская область потеряет», — поделился собеседник URA.RU. «Без мандата останется Муцоев. Его округ ликвидируют», — передал первый источник. Другой статусный госслужащий рассказал корреспонденту, что, по его данным, Муцоев имеет высокие шансы переиграть ситуацию. «Он имел беседы с кремлевскими чиновниками на эту тему. И пока излучает спокойствие», — поделился инсайдер. Получить комментарий самого Муцоева к моменту публикации не удалось: его помощник не стал слушать вопрос URA.RU. В Госдуме Муцоев работает с 2000 года, в конце 1990-х-начале «нулевых» владел «Первоуральским новотрубным заводом» (сейчас принадлежит ТМК), потом основал девелоперскую компанию «Регионы». В рейтинге богатейших россиян от журнала Forbes Муцоев занимает 86 позицию, его состояние оценивается в 950 миллионов долларов. Считается, что Муцоев только-только вернулся в большую политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Когда Муцоев переизбирался в последний раз — в 2021-м, — в политтусовке широко обсуждали некоторые его проблемы личного характера, якобы из-за которых он на время и отстранился от дел — и в Думе, и в бизнесе. По данным URA.RU, несколько месяцев назад Муцоев начал заново погружаться в процессы. Например, ходили слухи, что он в последнее время по заданию президентской администрации участвовал в разрешении некоторых кризисов на Северном Кавказе. Первоуральский округ считается одним из самых интересных на старте подготовки к выборам: планы на выдвижение там в частных беседах ранее якобы озвучивал и депутат заксо, председатель совета директоров «Киберстали» Алексей Дронов — протеже миллиардера Андрея Комарова, которому Муцоев в свое время продавал ПНТЗ. Один из двух источников агентства отмечает, что окончательного решения о параметрах изменения конфигурации округов нет. «Ожидается к Новому году», — анонсировал собеседник. Он слышал, что прямо сейчас рассматриваются также варианты с упразднением Орджоникидзевского округа Сергея Чепикова (поддерживается владельцем сотового оператора «Мотив» Виталием Кочетковым) или Нижнетагильского округа Константина Захарова (представитель интересов «Уралвагонзавода»). Дозвониться до Чепикова по имеющемуся в распоряжении агентства номеру телефона не удалось. Агентство готово предоставить возможность высказаться ему и Захарову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Готовящаяся перед выборами в Госдуму 2026 года перенарезка избирательных округов может привести к серьезным изменениям в свердловской политике. Как стало известно URA.RU, в результате реформы места в Госдуме может лишиться богатейший депутат от региона — Зелимхан Муцоев. Один из источников агентства утверждает: политик уже запустил операцию по спасению. И появились два других претендента на вылет. В действующем созыве ГД Свердловская область представлена десятью депутатами, семеро из них — одномандатники: Андрей Альшевских (Свердловский мажоритарный округ), Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Сергей Чепиков (Березовский), Лев Ковпак (Каменск-Уральский), Константин Захаров (Нижнетагильский), Максим Иванов (Асбестовский). Обсуждения, что из-за присоединения к РФ новых территорий (число депутатов в Госдуме при этом не меняется — 450) представительство отдельных субъектов РФ в парламенте сократится, ходят уже около месяца. Данные источников URA.RU, кто участвует в переговорах по теме, разнятся. Один собеседник в свердловском истеблишменте утверждает, что в основном представители администрации президента РФ и Центризбиркома. А другой источник — что вовлечены и кураторы внутренней политики в регионах. Другой статусный госслужащий рассказал корреспонденту, что, по его данным, Муцоев имеет высокие шансы переиграть ситуацию. «Он имел беседы с кремлевскими чиновниками на эту тему. И пока излучает спокойствие», — поделился инсайдер. Получить комментарий самого Муцоева к моменту публикации не удалось: его помощник не стал слушать вопрос URA.RU. В Госдуме Муцоев работает с 2000 года, в конце 1990-х-начале «нулевых» владел «Первоуральским новотрубным заводом» (сейчас принадлежит ТМК), потом основал девелоперскую компанию «Регионы». В рейтинге богатейших россиян от журнала Forbes Муцоев занимает 86 позицию, его состояние оценивается в 950 миллионов долларов. Когда Муцоев переизбирался в последний раз — в 2021-м, — в политтусовке широко обсуждали некоторые его проблемы личного характера, якобы из-за которых он на время и отстранился от дел — и в Думе, и в бизнесе. По данным URA.RU, несколько месяцев назад Муцоев начал заново погружаться в процессы. Например, ходили слухи, что он в последнее время по заданию президентской администрации участвовал в разрешении некоторых кризисов на Северном Кавказе. Первоуральский округ считается одним из самых интересных на старте подготовки к выборам: планы на выдвижение там в частных беседах ранее якобы озвучивал и депутат заксо, председатель совета директоров «Киберстали» Алексей Дронов — протеже миллиардера Андрея Комарова, которому Муцоев в свое время продавал ПНТЗ. Один из двух источников агентства отмечает, что окончательного решения о параметрах изменения конфигурации округов нет. «Ожидается к Новому году», — анонсировал собеседник. Он слышал, что прямо сейчас рассматриваются также варианты с упразднением Орджоникидзевского округа Сергея Чепикова (поддерживается владельцем сотового оператора «Мотив» Виталием Кочетковым) или Нижнетагильского округа Константина Захарова (представитель интересов «Уралвагонзавода»). Дозвониться до Чепикова по имеющемуся в распоряжении агентства номеру телефона не удалось. Агентство готово предоставить возможность высказаться ему и Захарову.