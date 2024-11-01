Россияне рискуют внезапно лишиться пива

01 ноября 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Российская пивная отрасль нуждается в поддержке государства, заявил Мухин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пиво в России в ближайшие годы может серьезно подорожать или же вовсе пропасть с прилавков. Виной тому — проблемы с импортом оборудования и сырья для пивоварения. По словам экспертов, российские производители пива рискуют столкнуться с рядом сложностей в попытках покрыть текущий спрос. Кроме того, Госдума недавно приняла в третьем окончательном чтении законопроект, повышающий акцизы на алкогольные напитки. Так, к примеру, акциз на пиво от 0,5 до 8,6 градуса планируется поднять до 30 рублей (+10%) за литр уже в 2025 году, а к 2027 году — до 32 рублей. На крепкое пиво акциз планируется поднять на ту же величину — до 56 рублей за литр в 2025 году, а в 2027 — до 60 рублей. «Внезапное повышение ставки акциза спровоцирует обратный эффект, о чем свидетельствует опыт 2009 года, когда резкое повышение акциза привело к сокращению индустрии на 40% и росту теневого рынка до 15%-20%. В то же время предложенное увеличение акцизов приведет к заморозке инвестиционных проектов, а прогнозируемые инвестиции в развитие пивоваренной и смежных отраслей в 2025 году составляют порядка 33,5 млрд рублей», — утверждают в Ассоциации производителей пива, передает « Газета.ру ». Сейчас в России работают более двух тысяч пивоварен, но в стране выращивается только 5% хмеля. Остальное заводится из Чехии, Германии и США, и эти поставки могут быть легко прекращены, уверены эксперты. Отдельно они апеллируют к тому, что отрасль начала претерпевать серьезные проблемы с начала 1990-х, когда оптимизировались цепочки поставок, из-за чего производители перешли на импорт нужного сырья. Но за последние годы индустрия столкнулась с серьезными вызовами, связанными и с санкциями, и с нарушениями логистических цепочек, и с общей сложностью с импортом ключевых компонентов. Это привело к тому, что отрасль оказалась зависимой от внешних поставщиков на критически важных уровнях, таких как технологии и сырье. По словам первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергея Рябухина, также не следует выпускать из виду проблемы, связанные с оборудованием, которое должно производиться по программе импортозамещения. Варочные системы, сепараторы, блоки розлива и другое оборудование закупалось в Германии, а за последние два года основным поставщиком стал Китай. Однако заменить оборудование в ближайшее время невозможно без значительных инвестиций, которые могут достичь десятков миллиардов рублей, говорят эксперты. «Если усугубятся проблемы с ввозом хмеля, оборудования, технологиями, то это действительно может вызвать серьезные проблемы. Но государство должно за этим следить и регулировать таким образом, чтобы дискомфорта для рынка не возникало. Российская пивная отрасль, как и весь АПК, нуждается в поддержке государства и в системном подходе, который позволит избежать всех этих угроз», — отметил политолог Алексей Мухин. Эксперты уверены: в контексте 2022 года системные проблемы в отрасли стали близки к критическим. Пивной коллапс отрасли предрекали еще в 2021 году, а сейчас ситуация для производителей очевидно лучше не стала. Важно также развивать отечественное хмелеводство, возвращая России статус одного из крупных производителей хмеля. Государство должно поддерживать и инвестиции в технологические разработки, и создание отечественного оборудования для пивоваренной отрасли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пиво в России в ближайшие годы может серьезно подорожать или же вовсе пропасть с прилавков. Виной тому — проблемы с импортом оборудования и сырья для пивоварения. По словам экспертов, российские производители пива рискуют столкнуться с рядом сложностей в попытках покрыть текущий спрос. Кроме того, Госдума недавно приняла в третьем окончательном чтении законопроект, повышающий акцизы на алкогольные напитки. Так, к примеру, акциз на пиво от 0,5 до 8,6 градуса планируется поднять до 30 рублей (+10%) за литр уже в 2025 году, а к 2027 году — до 32 рублей. На крепкое пиво акциз планируется поднять на ту же величину — до 56 рублей за литр в 2025 году, а в 2027 — до 60 рублей. «Внезапное повышение ставки акциза спровоцирует обратный эффект, о чем свидетельствует опыт 2009 года, когда резкое повышение акциза привело к сокращению индустрии на 40% и росту теневого рынка до 15%-20%. В то же время предложенное увеличение акцизов приведет к заморозке инвестиционных проектов, а прогнозируемые инвестиции в развитие пивоваренной и смежных отраслей в 2025 году составляют порядка 33,5 млрд рублей», — утверждают в Ассоциации производителей пива, передает «Газета.ру». Сейчас в России работают более двух тысяч пивоварен, но в стране выращивается только 5% хмеля. Остальное заводится из Чехии, Германии и США, и эти поставки могут быть легко прекращены, уверены эксперты. Отдельно они апеллируют к тому, что отрасль начала претерпевать серьезные проблемы с начала 1990-х, когда оптимизировались цепочки поставок, из-за чего производители перешли на импорт нужного сырья. Но за последние годы индустрия столкнулась с серьезными вызовами, связанными и с санкциями, и с нарушениями логистических цепочек, и с общей сложностью с импортом ключевых компонентов. Это привело к тому, что отрасль оказалась зависимой от внешних поставщиков на критически важных уровнях, таких как технологии и сырье. По словам первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергея Рябухина, также не следует выпускать из виду проблемы, связанные с оборудованием, которое должно производиться по программе импортозамещения. Варочные системы, сепараторы, блоки розлива и другое оборудование закупалось в Германии, а за последние два года основным поставщиком стал Китай. Однако заменить оборудование в ближайшее время невозможно без значительных инвестиций, которые могут достичь десятков миллиардов рублей, говорят эксперты. «Если усугубятся проблемы с ввозом хмеля, оборудования, технологиями, то это действительно может вызвать серьезные проблемы. Но государство должно за этим следить и регулировать таким образом, чтобы дискомфорта для рынка не возникало. Российская пивная отрасль, как и весь АПК, нуждается в поддержке государства и в системном подходе, который позволит избежать всех этих угроз», — отметил политолог Алексей Мухин. Эксперты уверены: в контексте 2022 года системные проблемы в отрасли стали близки к критическим. Пивной коллапс отрасли предрекали еще в 2021 году, а сейчас ситуация для производителей очевидно лучше не стала. Важно также развивать отечественное хмелеводство, возвращая России статус одного из крупных производителей хмеля. Государство должно поддерживать и инвестиции в технологические разработки, и создание отечественного оборудования для пивоваренной отрасли.