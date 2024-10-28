Фицо назвал условие полного разрушения Украины

Премьер Словакии: победа Харрис может привести к затяжному конфликту на Украине
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Победа Харрис на выборах в США добьет Украину, считает Фицо
Победа Харрис на выборах в США добьет Украину, считает Фицо Фото:
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Победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах в США может привести к затяжному конфликту на Украине и даже к полному разрушению страны. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах в США Камалы Харрис может затянуться и привести к полному разрушению страны как таковой», — передает слова Фицо издание Standard. Он выразил надежду, что «здравый смысл победит» и что в Вашингтоне возникнут новые подходы к ситуации на Украине.

Камала Харрис ранее говорила о том, что не согласна на двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам конфликта на Украине без участия Киева. При этом действующий президент США Джо Байден, в свою очередь, может поспособствовать вступлению Украины в НАТО, если Харрис победит на выборах, передает «Национальная служба новостей».

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Победа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах в США может привести к затяжному конфликту на Украине и даже к полному разрушению страны. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. «Конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах в США Камалы Харрис может затянуться и привести к полному разрушению страны как таковой», — передает слова Фицо издание Standard. Он выразил надежду, что «здравый смысл победит» и что в Вашингтоне возникнут новые подходы к ситуации на Украине. Камала Харрис ранее говорила о том, что не согласна на двустороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам конфликта на Украине без участия Киева. При этом действующий президент США Джо Байден, в свою очередь, может поспособствовать вступлению Украины в НАТО, если Харрис победит на выборах, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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