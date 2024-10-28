На свердловском участке трассы М-12 в районе Ревды водители стоят в огромных пробках, красные зоны длятся по несколько километров. Это следует из данных «Яндекс.Карт».
Заторы начинаются на 305-м километре участка дороги М-12 из Перми в Екатеринбург. Начальный отрезок заканчивается через три километра. Потом еще ближе к Ревде пробка вновь встает без движения на несколько километров. После этого на выезде из Екатеринбурга есть еще несколько участков трассы общей длиной около 10 километров, где машины практически не двигаются. На 327-м километре произошла авария. Причина остальных заторов — ремонтные работы.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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На свердловском участке трассы М-12 в районе Ревды водители стоят в огромных пробках, красные зоны длятся по несколько километров. Это следует из данных «Яндекс.Карт». Заторы начинаются на 305-м километре участка дороги М-12 из Перми в Екатеринбург. Начальный отрезок заканчивается через три километра. Потом еще ближе к Ревде пробка вновь встает без движения на несколько километров. После этого на выезде из Екатеринбурга есть еще несколько участков трассы общей длиной около 10 километров, где машины практически не двигаются. На 327-м километре произошла авария. Причина остальных заторов — ремонтные работы. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».