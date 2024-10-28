28 октября 2024

Первый снежный покров в Прикамье смоет дождями

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что ближайшие дни сильные снегопады накроют Пермский край
Ожидается, что ближайшие дни сильные снегопады накроют Пермский край Фото:

Снежный покров, установившийся на территории Прикамья в первых числах ноября, смоет дождями. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В северных и восточных районах края 1 ноября установится снежный покров. На следующий день снежный покров сформируется повсеместно, но есть вероятность, что он будет смыт дождями во второй пятидневке месяца», — передают метеорологи.

По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, на регион надвигаются циклоны, которые принесут в сильные снегопады. Ожидается, что местами высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров к концу недели.

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Снежный покров, установившийся на территории Прикамья в первых числах ноября, смоет дождями. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В северных и восточных районах края 1 ноября установится снежный покров. На следующий день снежный покров сформируется повсеместно, но есть вероятность, что он будет смыт дождями во второй пятидневке месяца», — передают метеорологи. По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, на регион надвигаются циклоны, которые принесут в сильные снегопады. Ожидается, что местами высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров к концу недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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