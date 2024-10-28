Первый снежный покров в Прикамье смоет дождями

Снежный покров, установившийся на территории Прикамья в первых числах ноября, смоет дождями. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В северных и восточных районах края 1 ноября установится снежный покров. На следующий день снежный покров сформируется повсеместно, но есть вероятность, что он будет смыт дождями во второй пятидневке месяца», — передают метеорологи.
По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, на регион надвигаются циклоны, которые принесут в сильные снегопады. Ожидается, что местами высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров к концу недели.
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