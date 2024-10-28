28 октября 2024

Три человека погибли в ДТП с возгоранием на границе Пермского края. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы
К месту происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы Фото:

В результате столкновения машин на границе Удмуртии и Пермского края погибли три человека. Об этом сообщили очевидцы.

«У границы Прикамья с Удмуртией столкнулись автомобили, после чего произошло возгорание. Тела водителя и двух пассажиров Daewoo Nexia извлекли спасатели, которые потушили легковушку вместе с „Газелью“», — цитирует очевидцев telegram-канал «Пермь с огоньком». Видео с места аварии опубликовано «МДПС — Местоположение ДПС Ижевск».

Информацию о гибели людей подтвердила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. По информации сотрудников Госавтоинспекции региона, авария произошла на тарссе Воткинск — Кельчино у отворота на село Пихтовка.

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В результате столкновения машин на границе Удмуртии и Пермского края погибли три человека. Об этом сообщили очевидцы. «У границы Прикамья с Удмуртией столкнулись автомобили, после чего произошло возгорание. Тела водителя и двух пассажиров Daewoo Nexia извлекли спасатели, которые потушили легковушку вместе с „Газелью“», — цитирует очевидцев telegram-канал «Пермь с огоньком». Видео с места аварии опубликовано «МДПС — Местоположение ДПС Ижевск». Информацию о гибели людей подтвердила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. По информации сотрудников Госавтоинспекции региона, авария произошла на тарссе Воткинск — Кельчино у отворота на село Пихтовка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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