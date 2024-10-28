В результате столкновения машин на границе Удмуртии и Пермского края погибли три человека. Об этом сообщили очевидцы.
«У границы Прикамья с Удмуртией столкнулись автомобили, после чего произошло возгорание. Тела водителя и двух пассажиров Daewoo Nexia извлекли спасатели, которые потушили легковушку вместе с „Газелью“», — цитирует очевидцев telegram-канал «Пермь с огоньком». Видео с места аварии опубликовано «МДПС — Местоположение ДПС Ижевск».
Информацию о гибели людей подтвердила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. По информации сотрудников Госавтоинспекции региона, авария произошла на тарссе Воткинск — Кельчино у отворота на село Пихтовка.
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