28 октября 2024

В Свердловской области порезали шины дорогой иномарки. Видео

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Чемпионат России и Международный турнир "REM-93" по ММА. Челябинск, ауди, audi q7
Мужчина, порезавший шины на Audi, обещал сжечь иномарку (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) неизвестный мужчина порезал четыре колеса на немецком кроссовере Audi Q7. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В первом часу дня в Краснотурьинске во дворе дома по улице Микова, 3 неизвестный мужчина порезал все четыре колеса на припаркованном во дворе автомобиле, а также пытался разбить все окна. В 12.38 его спугнул сосед. Уходя, мужчина угрожал, что вернется и вовсе сожжет машину», — передает слова хозяйки машины Натальи telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск».

По ее словам, она не знает причины, из-за которой на иномарке повредили колеса, ведь ни с кем не ругалась. Автомобиль пока остается на парковочном месте, где и случилось происшествие.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МО МВД «Краснотурьинский». Ответ ожидается.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) неизвестный мужчина порезал четыре колеса на немецком кроссовере Audi Q7. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В первом часу дня в Краснотурьинске во дворе дома по улице Микова, 3 неизвестный мужчина порезал все четыре колеса на припаркованном во дворе автомобиле, а также пытался разбить все окна. В 12.38 его спугнул сосед. Уходя, мужчина угрожал, что вернется и вовсе сожжет машину», — передает слова хозяйки машины Натальи telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». По ее словам, она не знает причины, из-за которой на иномарке повредили колеса, ведь ни с кем не ругалась. Автомобиль пока остается на парковочном месте, где и случилось происшествие. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МО МВД «Краснотурьинский». Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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