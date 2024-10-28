В Свердловской области порезали шины дорогой иномарки. Видео

29 октября 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Мужчина, порезавший шины на Audi, обещал сжечь иномарку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) неизвестный мужчина порезал четыре колеса на немецком кроссовере Audi Q7. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В первом часу дня в Краснотурьинске во дворе дома по улице Микова, 3 неизвестный мужчина порезал все четыре колеса на припаркованном во дворе автомобиле, а также пытался разбить все окна. В 12.38 его спугнул сосед. Уходя, мужчина угрожал, что вернется и вовсе сожжет машину», — передает слова хозяйки машины Натальи telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». По ее словам, она не знает причины, из-за которой на иномарке повредили колеса, ведь ни с кем не ругалась. Автомобиль пока остается на парковочном месте, где и случилось происшествие. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МО МВД «Краснотурьинский». Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснотурьинске (Свердловская область) неизвестный мужчина порезал четыре колеса на немецком кроссовере Audi Q7. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В первом часу дня в Краснотурьинске во дворе дома по улице Микова, 3 неизвестный мужчина порезал все четыре колеса на припаркованном во дворе автомобиле, а также пытался разбить все окна. В 12.38 его спугнул сосед. Уходя, мужчина угрожал, что вернется и вовсе сожжет машину», — передает слова хозяйки машины Натальи telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». По ее словам, она не знает причины, из-за которой на иномарке повредили колеса, ведь ни с кем не ругалась. Автомобиль пока остается на парковочном месте, где и случилось происшествие. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МО МВД «Краснотурьинский». Ответ ожидается.