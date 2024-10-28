В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту (Кировский район) каршеринговый Volkswagen Polo столкнулся с внедорожником Suzuki Vitara. В ДТП пострадал водитель каршеринга. Видео аварии распространилось в соцсетях.
«На Блюхеровском мосту авария», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На видео видны повреждения обеих иномарок, карета скорой помощи и машина МЧС, которые вместе с участниками происшествия заняли половину дороги, из-за чего образовалась пробка. В комментариях пишут, что виновник аварии управлял машиной сервиса «Делимобиль».
По данным свердловской Госавтоинспекции, пострадал лишь один человек — водитель Volkswagen. Полиция начала проверку по факту ДТП.
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