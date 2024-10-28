28 октября 2024

В Екатеринбурге водитель каршеринга врезался во внедорожник, есть пострадавший. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария, делимобиль
ГАИ начала проверку по факту ДТП с каршерингом на мосту (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту (Кировский район) каршеринговый Volkswagen Polo столкнулся с внедорожником Suzuki Vitara. В ДТП пострадал водитель каршеринга. Видео аварии распространилось в соцсетях.

«На Блюхеровском мосту авария», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На видео видны повреждения обеих иномарок, карета скорой помощи и машина МЧС, которые вместе с участниками происшествия заняли половину дороги, из-за чего образовалась пробка. В комментариях пишут, что виновник аварии управлял машиной сервиса «Делимобиль».

По данным свердловской Госавтоинспекции, пострадал лишь один человек — водитель Volkswagen. Полиция начала проверку по факту ДТП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на Блюхеровском мосту (Кировский район) каршеринговый Volkswagen Polo столкнулся с внедорожником Suzuki Vitara. В ДТП пострадал водитель каршеринга. Видео аварии распространилось в соцсетях. «На Блюхеровском мосту авария», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На видео видны повреждения обеих иномарок, карета скорой помощи и машина МЧС, которые вместе с участниками происшествия заняли половину дороги, из-за чего образовалась пробка. В комментариях пишут, что виновник аварии управлял машиной сервиса «Делимобиль». По данным свердловской Госавтоинспекции, пострадал лишь один человек — водитель Volkswagen. Полиция начала проверку по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...