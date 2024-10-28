28 октября 2024

США отказались от ограничений для ВСУ в случае прибытия военных из КНДР на фронт

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ВСУ не будут ограничены дополнительными запретами в случае появления на фронте войск КНДР, сказали в Пентагоне
ВСУ не будут ограничены дополнительными запретами в случае появления на фронте войск КНДР, сказали в Пентагоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты не намерены вводить дополнительные ограничения на использование Украиной предоставленного американского вооружения, даже если КНДР примет участие в военном конфликте на стороне России. Об этом сообщает агентство Reuters.

«США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея присоединится к конфликту на Украине», — заявили в Пентагоне. Слова привело в своем материале Reuters.

Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что КНДР направила примерно 10 тысяч своих военнослужащих в Россию. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что страна о таком «никого не просила» и в этом нет «никакой необходимости», приводило его слова РИА Новости.

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Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты не намерены вводить дополнительные ограничения на использование Украиной предоставленного американского вооружения, даже если КНДР примет участие в военном конфликте на стороне России. Об этом сообщает агентство Reuters. «США не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея присоединится к конфликту на Украине», — заявили в Пентагоне. Слова привело в своем материале Reuters. Ранее официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что КНДР направила примерно 10 тысяч своих военнослужащих в Россию. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что страна о таком «никого не просила» и в этом нет «никакой необходимости», приводило его слова РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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