28 октября 2024

Пентагон насчитал около 10 тысяч якобы отправленных в Россию военнослужащих КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пентагоне считают, что часть военных КНДР могла прибыть в Курскую область
В Пентагоне считают, что часть военных КНДР могла прибыть в Курскую область Фото:
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Пентагон предположил, что КНДР направила примерно 10 тысяч своих военнослужащих в Россию. Представитель американского ведомства Сабрина Сингх высказала мнение, что часть солдат якобы может быть размещена в Курской области.

«Пентагон сообщил, что Северная Корея отправила около 10 000 военнослужащих в Россию... Сингх сообщила, что некоторые северокорейские солдаты уже направляются в приграничный район Курска», — передало заявление ведомства Associated Press. Официального подтверждения информации с российской стороны не было.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее президент США Джо Байден выразил опасения по поводу сообщений о возможном прибытии военных КНДР на территорию России. Изначально информация о прибытии вооруженного контингента появилась в материале The New York Times. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что страна о таком «никого не просила» и в этом нет «никакой необходимости», пишет РИА Новости.

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Пентагон предположил, что КНДР направила примерно 10 тысяч своих военнослужащих в Россию. Представитель американского ведомства Сабрина Сингх высказала мнение, что часть солдат якобы может быть размещена в Курской области. «Пентагон сообщил, что Северная Корея отправила около 10 000 военнослужащих в Россию... Сингх сообщила, что некоторые северокорейские солдаты уже направляются в приграничный район Курска», — передало заявление ведомства Associated Press. Официального подтверждения информации с российской стороны не было. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее президент США Джо Байден выразил опасения по поводу сообщений о возможном прибытии военных КНДР на территорию России. Изначально информация о прибытии вооруженного контингента появилась в материале The New York Times. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что страна о таком «никого не просила» и в этом нет «никакой необходимости», пишет РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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