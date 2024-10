Пентагон насчитал около 10 тысяч якобы отправленных в Россию военнослужащих КНДР

29 октября 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

В Пентагоне считают, что часть военных КНДР могла прибыть в Курскую область Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон предположил, что КНДР направила примерно 10 тысяч своих военнослужащих в Россию. Представитель американского ведомства Сабрина Сингх высказала мнение, что часть солдат якобы может быть размещена в Курской области. «Пентагон сообщил, что Северная Корея отправила около 10 000 военнослужащих в Россию... Сингх сообщила, что некоторые северокорейские солдаты уже направляются в приграничный район Курска», — передало заявление ведомства Associated Press. Официального подтверждения информации с российской стороны не было. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее президент США Джо Байден выразил опасения по поводу сообщений о возможном прибытии военных КНДР на территорию России. Изначально информация о прибытии вооруженного контингента появилась в материале The New York Times. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что страна о таком «никого не просила» и в этом нет «никакой необходимости», пишет РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон предположил, что КНДР направила примерно 10 тысяч своих военнослужащих в Россию. Представитель американского ведомства Сабрина Сингх высказала мнение, что часть солдат якобы может быть размещена в Курской области. «Пентагон сообщил, что Северная Корея отправила около 10 000 военнослужащих в Россию... Сингх сообщила, что некоторые северокорейские солдаты уже направляются в приграничный район Курска», — передало заявление ведомства Associated Press. Официального подтверждения информации с российской стороны не было. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее президент США Джо Байден выразил опасения по поводу сообщений о возможном прибытии военных КНДР на территорию России. Изначально информация о прибытии вооруженного контингента появилась в материале The New York Times. Президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что страна о таком «никого не просила» и в этом нет «никакой необходимости», пишет РИА Новости.